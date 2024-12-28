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"الصحة" تطرح عددًا من الوظائف لحاملي الماجستير والبكالوريوس بعدة تخصصات

أوضحت الشروط.. وقالت: التقديم متاح ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع عبر بوابة التوظيف

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهلي الماجستير والبكالوريوس في التخصصات التالية "وثائق، المكتبات والمعلومات، إدارة المعلومات، علم المعلومات، دراسات المعلومات".

وأوضحت أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصصات وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 24/ 5/ 1443هـ، إلى يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ، عبر بوابة التوظيف.

وأشارت الوزارة إلى أن الشروط تتضمن تقديم وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

واشترطت الوزارة كذلك بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية، إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

وشملت الشروط كذلك تقديم شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

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"الصحة" تطرح عددًا من الوظائف لحاملي الماجستير والبكالوريوس بعدة تخصصات
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهلي الماجستير والبكالوريوس في التخصصات التالية "وثائق، المكتبات والمعلومات، إدارة المعلومات، علم المعلومات، دراسات المعلومات".

وأوضحت أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصصات وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 24/ 5/ 1443هـ، إلى يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ، عبر بوابة التوظيف.

وأشارت الوزارة إلى أن الشروط تتضمن تقديم وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

واشترطت الوزارة كذلك بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية، إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

وشملت الشروط كذلك تقديم شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
02:48 PM

"الصحة" تطرح عددًا من الوظائف لحاملي الماجستير والبكالوريوس بعدة تخصصات

أوضحت الشروط.. وقالت: التقديم متاح ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع عبر بوابة التوظيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهلي الماجستير والبكالوريوس في التخصصات التالية "وثائق، المكتبات والمعلومات، إدارة المعلومات، علم المعلومات، دراسات المعلومات".

وأوضحت أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذا التخصصات وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 24/ 5/ 1443هـ، إلى يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443هـ، عبر بوابة التوظيف.

وأشارت الوزارة إلى أن الشروط تتضمن تقديم وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

واشترطت الوزارة كذلك بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية، إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

وشملت الشروط كذلك تقديم شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,973
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,043
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,522

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