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"الصحة": تسجيل 170 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 161 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في المملكة.. إجمالي الإصابات 365099 وتعافى منهم 356848 حالة

"الصحة" أعلنت تسجيل 170 حالة مؤكدة جديدة وتعافي 161 حالة خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، وضمن تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (45064) فحصاً مخبرياً جديداً، حيث تم تسجيل 170 إصابة جديدة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (170) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (365099) حالة، من بينها (1922) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (317) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (161) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356848) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6329) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة "رحمهم الله جميعاً، فيما تم إجراء (45064) فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا في المملكة.. إجمالي الإصابات 365099 وتعافى منهم 356848 حالة
سبق

كشفت وزارة الصحة، اليوم، وضمن تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (45064) فحصاً مخبرياً جديداً، حيث تم تسجيل 170 إصابة جديدة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (170) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (365099) حالة، من بينها (1922) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (317) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (161) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356848) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6329) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة "رحمهم الله جميعاً، فيما تم إجراء (45064) فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
04:05 PM

كورونا في المملكة.. إجمالي الإصابات 365099 وتعافى منهم 356848 حالة

"الصحة" أعلنت تسجيل 170 حالة مؤكدة جديدة وتعافي 161 حالة خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة الصحة، اليوم، وضمن تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (45064) فحصاً مخبرياً جديداً، حيث تم تسجيل 170 إصابة جديدة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (170) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (365099) حالة، من بينها (1922) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (317) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (161) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356848) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6329) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة "رحمهم الله جميعاً، فيما تم إجراء (45064) فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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