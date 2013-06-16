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تفكيك أربع عبوات زرعها الحوثي بالضالع ومقتل وإصابة امرأتين في قصف قعطبة

تواصل الميليشيا قصفها العشوائي والمستمر على التجمعات السكنية وإزهاق الأرواح

فكّكت قوات الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع اليمنية جنوبي البلاد، عبوات ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري: "إن قوات الشرطة فكّكت أربع عبوات ناسفة أسفل جبل وعل بمديرية قعطبة- شمالي الضالع".

وذكر قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العقيد فضل العقلة؛ أن دورية من القوات عثرت على عبوات ناسفة بالقرب من حاجز تفتيش في شمال مديرية قعطبة، وقام فريق الخبراء بتفكيكها.

وأشار العقيد العقلة؛ في تصريح لموقع "سبتمبر" الحكومي في اليمن، إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بزرع ألغام وعبوات ناسفة في المواقع والجبال والمناطق التي كانت تتمركز فيها شمال مديرية قعطبة وغربها.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية، بأن امرأة قُتلت وأُصيبت أخرى من جرّاء قصف شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة.

وبذلك تواصل ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي والمستمر على تجمعات سكنية في شمال الضالع؛ ما تسبّب في إزهاق العشرات من أرواح المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

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تفكيك أربع عبوات زرعها الحوثي بالضالع ومقتل وإصابة امرأتين في قصف قعطبة
سبق

فكّكت قوات الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع اليمنية جنوبي البلاد، عبوات ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري: "إن قوات الشرطة فكّكت أربع عبوات ناسفة أسفل جبل وعل بمديرية قعطبة- شمالي الضالع".

وذكر قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العقيد فضل العقلة؛ أن دورية من القوات عثرت على عبوات ناسفة بالقرب من حاجز تفتيش في شمال مديرية قعطبة، وقام فريق الخبراء بتفكيكها.

وأشار العقيد العقلة؛ في تصريح لموقع "سبتمبر" الحكومي في اليمن، إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بزرع ألغام وعبوات ناسفة في المواقع والجبال والمناطق التي كانت تتمركز فيها شمال مديرية قعطبة وغربها.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية، بأن امرأة قُتلت وأُصيبت أخرى من جرّاء قصف شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة.

وبذلك تواصل ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي والمستمر على تجمعات سكنية في شمال الضالع؛ ما تسبّب في إزهاق العشرات من أرواح المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:28 PM

تفكيك أربع عبوات زرعها الحوثي بالضالع ومقتل وإصابة امرأتين في قصف قعطبة

تواصل الميليشيا قصفها العشوائي والمستمر على التجمعات السكنية وإزهاق الأرواح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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فكّكت قوات الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع اليمنية جنوبي البلاد، عبوات ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري: "إن قوات الشرطة فكّكت أربع عبوات ناسفة أسفل جبل وعل بمديرية قعطبة- شمالي الضالع".

وذكر قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العقيد فضل العقلة؛ أن دورية من القوات عثرت على عبوات ناسفة بالقرب من حاجز تفتيش في شمال مديرية قعطبة، وقام فريق الخبراء بتفكيكها.

وأشار العقيد العقلة؛ في تصريح لموقع "سبتمبر" الحكومي في اليمن، إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بزرع ألغام وعبوات ناسفة في المواقع والجبال والمناطق التي كانت تتمركز فيها شمال مديرية قعطبة وغربها.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية، بأن امرأة قُتلت وأُصيبت أخرى من جرّاء قصف شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة.

وبذلك تواصل ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي والمستمر على تجمعات سكنية في شمال الضالع؛ ما تسبّب في إزهاق العشرات من أرواح المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

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