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انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران

وكالة "إرنا" المحلية: الحادث لم يُسفر عن إصابات

أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران.

ونقلت مواقع إخبارية عالمية عن وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

انفجار منشأة للطاقة إيران

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انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران
سبق

أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران.

ونقلت مواقع إخبارية عالمية عن وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:04 PM

انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران

وكالة "إرنا" المحلية: الحادث لم يُسفر عن إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران.

ونقلت مواقع إخبارية عالمية عن وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

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