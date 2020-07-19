أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران.
ونقلت مواقع إخبارية عالمية عن وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.
أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران.
ونقلت مواقع إخبارية عالمية عن وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.انفجار منشأة للطاقة إيران
أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران.
ونقلت مواقع إخبارية عالمية عن وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.
أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران.
ونقلت مواقع إخبارية عالمية عن وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.