انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران

وكالة "إرنا" المحلية: الحادث لم يُسفر عن إصابات

أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران.

ونقلت مواقع إخبارية عالمية عن وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.