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رئاسة الحرمين: تجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج

بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.. وسط عدة إجراءات وقائية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر، استكمال الرئاسة استعداداتها لاستقبال ضيوف الحجيج في ظل العديدِ من الإجراءات الصحية والوقائية بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات المعنية.

وقال "حيدر": الرئاسة استعدت بخطة مكثفة لموسم حج 1441هـ مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفق توجيهات الرئيس العام لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وأضاف: الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي زحام أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

وأردف: الرئاسة رفعت من الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلّقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

وأشار إلى إتمام كل التجهيزات التقنية لتنفيذ "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث على التوالي، وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بعشر لغات وهي "الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الملاوية، الأوردية، الصينية، التركية، الروسية، الهوساوية، البنغالية".

وثمّن المتحدث الرسمي دور جميع العاملين والعاملات داخل الحرم المكي الشريف، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى، منوهاً بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإقامة شعيرة الحج في أجواء آمنة وصحية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين: تجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر، استكمال الرئاسة استعداداتها لاستقبال ضيوف الحجيج في ظل العديدِ من الإجراءات الصحية والوقائية بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات المعنية.

وقال "حيدر": الرئاسة استعدت بخطة مكثفة لموسم حج 1441هـ مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفق توجيهات الرئيس العام لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وأضاف: الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي زحام أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

وأردف: الرئاسة رفعت من الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلّقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

وأشار إلى إتمام كل التجهيزات التقنية لتنفيذ "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث على التوالي، وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بعشر لغات وهي "الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الملاوية، الأوردية، الصينية، التركية، الروسية، الهوساوية، البنغالية".

وثمّن المتحدث الرسمي دور جميع العاملين والعاملات داخل الحرم المكي الشريف، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى، منوهاً بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإقامة شعيرة الحج في أجواء آمنة وصحية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
03:16 PM

رئاسة الحرمين: تجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج

بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.. وسط عدة إجراءات وقائية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر، استكمال الرئاسة استعداداتها لاستقبال ضيوف الحجيج في ظل العديدِ من الإجراءات الصحية والوقائية بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات المعنية.

وقال "حيدر": الرئاسة استعدت بخطة مكثفة لموسم حج 1441هـ مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفق توجيهات الرئيس العام لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

وأضاف: الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي زحام أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

وأردف: الرئاسة رفعت من الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلّقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

وأشار إلى إتمام كل التجهيزات التقنية لتنفيذ "مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة" للعام الثالث على التوالي، وهو عبارة عن ترجمة فورية متزامنة لخطبة يوم عرفة بعشر لغات وهي "الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الملاوية، الأوردية، الصينية، التركية، الروسية، الهوساوية، البنغالية".

وثمّن المتحدث الرسمي دور جميع العاملين والعاملات داخل الحرم المكي الشريف، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى، منوهاً بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإقامة شعيرة الحج في أجواء آمنة وصحية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

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