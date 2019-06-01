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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" في 4 محافظات يمنية

تشمل عدن وحضرموت والمهرة ومأرب

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية لتنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال اليمنيين في أربع محافظات يمنية.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض.

ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم أيام عيد الفطر المبارك، يستفيد منه 7.590 طفلاً من أطفال الأسر الفقيرة بأربع محافظات هي عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ علي حسن باشماخ بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمناً جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، مبيناً أن هذه الشراكة تعد بمشيئة الله بداية لشراكات قادمة مع مركز الملك سلمان للإغاثة في مجالات مختلفة خدمة لليمن وشعبها.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" في 4 محافظات يمنية
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية لتنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال اليمنيين في أربع محافظات يمنية.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض.

ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم أيام عيد الفطر المبارك، يستفيد منه 7.590 طفلاً من أطفال الأسر الفقيرة بأربع محافظات هي عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ علي حسن باشماخ بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمناً جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، مبيناً أن هذه الشراكة تعد بمشيئة الله بداية لشراكات قادمة مع مركز الملك سلمان للإغاثة في مجالات مختلفة خدمة لليمن وشعبها.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
03:30 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" في 4 محافظات يمنية

تشمل عدن وحضرموت والمهرة ومأرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية لتنفيذ مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" لتوزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال اليمنيين في أربع محافظات يمنية.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام لشؤون العمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض.

ويشمل المشروع توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم أيام عيد الفطر المبارك، يستفيد منه 7.590 طفلاً من أطفال الأسر الفقيرة بأربع محافظات هي عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية الشريك المنفذ علي حسن باشماخ بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية تجاه أشقائها في اليمن، مثمناً جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، مبيناً أن هذه الشراكة تعد بمشيئة الله بداية لشراكات قادمة مع مركز الملك سلمان للإغاثة في مجالات مختلفة خدمة لليمن وشعبها.

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