النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان

أعلنت وزارة التجارة بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم شهر رمضان هذا العام، وذلك حتى يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وبينت "التجارة" أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 29 ألف ترخيص خلال الربع الأول من العام الجاري شملت أكثر من 5 ملايين منتج، كما تم إصدار أكثر من 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.
وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.
يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان
سبق

أعلنت وزارة التجارة بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم شهر رمضان هذا العام، وذلك حتى يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وبينت "التجارة" أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 29 ألف ترخيص خلال الربع الأول من العام الجاري شملت أكثر من 5 ملايين منتج، كما تم إصدار أكثر من 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.
وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.
يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
05:55 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
07:23 PM

"التجارة" تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات شهر رمضان

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
383

أعلنت وزارة التجارة بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم شهر رمضان هذا العام، وذلك حتى يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، بهدف تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

وبينت "التجارة" أن خدمة التخفيضات أصدرت أكثر من 29 ألف ترخيص خلال الربع الأول من العام الجاري شملت أكثر من 5 ملايين منتج، كما تم إصدار أكثر من 300 ألف ترخيص منذ إطلاق الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً تسهّل على التجّار طلب التراخيص مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية صحية.
وحثت الوزارة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات من خلال الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.
يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,966
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,119
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,234

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة