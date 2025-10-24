"التجارة" تستدعي 1507 مركبات "فورد- فيوجن"
لاحتمالية فشل حزام الأمان في تقييد ركاب المقاعد الأمامية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 1507 مركبات "فورد- فيوجن" 2015.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء لاحتمالية فشل حزام الأمان في تقييد ركاب المقاعد الأمامية؛ حال وقوع حادث؛ ما يزيد من خطر الإصابة.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
التجارة
استدعاء
"التجارة" تستدعي 1507 مركبات "فورد- فيوجن"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-23
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 1507 مركبات "فورد- فيوجن" 2015.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء لاحتمالية فشل حزام الأمان في تقييد ركاب المقاعد الأمامية؛ حال وقوع حادث؛ ما يزيد من خطر الإصابة.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
01:18 PM
"التجارة" تستدعي 1507 مركبات "فورد- فيوجن"
لاحتمالية فشل حزام الأمان في تقييد ركاب المقاعد الأمامية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 1507 مركبات "فورد- فيوجن" 2015.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء لاحتمالية فشل حزام الأمان في تقييد ركاب المقاعد الأمامية؛ حال وقوع حادث؛ ما يزيد من خطر الإصابة.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.