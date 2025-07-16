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دراسة: زيادة معدل نجاة مرضى الكورونا بوحدات الرعاية المركزة

أشارت إلى تَحَسّن مستوى الرعاية بالمستشفيات

أظهرت مراجعة لدراسات منشورة أن معدل الوفاة بين مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض بنحو الثلث منذ بداية ظهور الوباء؛ فيما يرجع ولو في جانب منه إلى تحسن مستوى الرعاية بالمستشفيات.

ونشر التحليل العالمي لأربع وعشرين دراسة رصدية لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في دورية علم التخدير يوم الأربعاء.

ووجد البحث الذي قاده البروفيسور تيم كوك من مؤسسة المستشفيات الملكية المتحدة في إنجلترا، أن إجمالي معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بوحدات الرعاية المركزة، تَرَاجع من نحو 60% منذ نهاية مارس إلى 42% في نهاية مايو. ولم يختلف المعدل كثيرًا في أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وأشار معدو الدراسة إلى عدة عوامل ساهمت في ذلك منها "التعلم السريع الذي حدث على الساحة العالمية بفضل النشر الفوري للتقارير الإكلينيكية في بداية الجائحة". كما أشاروا إلى أن وحدات الرعاية المكثفة بالمستشفيات ربما كانت تحت ضغط أكبر في بداية الجائحة.

وتحدث أطباء عن اكتساب معلومات أكبر عن الفيروس سريع الانتشار؛ بما أتاح فهمًا أفضل للمشاكل الرئيسية لدى كثير من المرضى، وإن كان الأمر لا يزال يستلزم عملًا ضخمًا في مجال تطوير العلاجات واللقاحات الواقية.

فيروس كورونا الجديد

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دراسة: زيادة معدل نجاة مرضى الكورونا بوحدات الرعاية المركزة
سبق

أظهرت مراجعة لدراسات منشورة أن معدل الوفاة بين مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض بنحو الثلث منذ بداية ظهور الوباء؛ فيما يرجع ولو في جانب منه إلى تحسن مستوى الرعاية بالمستشفيات.

ونشر التحليل العالمي لأربع وعشرين دراسة رصدية لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في دورية علم التخدير يوم الأربعاء.

ووجد البحث الذي قاده البروفيسور تيم كوك من مؤسسة المستشفيات الملكية المتحدة في إنجلترا، أن إجمالي معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بوحدات الرعاية المركزة، تَرَاجع من نحو 60% منذ نهاية مارس إلى 42% في نهاية مايو. ولم يختلف المعدل كثيرًا في أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وأشار معدو الدراسة إلى عدة عوامل ساهمت في ذلك منها "التعلم السريع الذي حدث على الساحة العالمية بفضل النشر الفوري للتقارير الإكلينيكية في بداية الجائحة". كما أشاروا إلى أن وحدات الرعاية المكثفة بالمستشفيات ربما كانت تحت ضغط أكبر في بداية الجائحة.

وتحدث أطباء عن اكتساب معلومات أكبر عن الفيروس سريع الانتشار؛ بما أتاح فهمًا أفضل للمشاكل الرئيسية لدى كثير من المرضى، وإن كان الأمر لا يزال يستلزم عملًا ضخمًا في مجال تطوير العلاجات واللقاحات الواقية.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
08:47 AM

دراسة: زيادة معدل نجاة مرضى الكورونا بوحدات الرعاية المركزة

أشارت إلى تَحَسّن مستوى الرعاية بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت مراجعة لدراسات منشورة أن معدل الوفاة بين مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض بنحو الثلث منذ بداية ظهور الوباء؛ فيما يرجع ولو في جانب منه إلى تحسن مستوى الرعاية بالمستشفيات.

ونشر التحليل العالمي لأربع وعشرين دراسة رصدية لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في دورية علم التخدير يوم الأربعاء.

ووجد البحث الذي قاده البروفيسور تيم كوك من مؤسسة المستشفيات الملكية المتحدة في إنجلترا، أن إجمالي معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بوحدات الرعاية المركزة، تَرَاجع من نحو 60% منذ نهاية مارس إلى 42% في نهاية مايو. ولم يختلف المعدل كثيرًا في أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وأشار معدو الدراسة إلى عدة عوامل ساهمت في ذلك منها "التعلم السريع الذي حدث على الساحة العالمية بفضل النشر الفوري للتقارير الإكلينيكية في بداية الجائحة". كما أشاروا إلى أن وحدات الرعاية المكثفة بالمستشفيات ربما كانت تحت ضغط أكبر في بداية الجائحة.

وتحدث أطباء عن اكتساب معلومات أكبر عن الفيروس سريع الانتشار؛ بما أتاح فهمًا أفضل للمشاكل الرئيسية لدى كثير من المرضى، وإن كان الأمر لا يزال يستلزم عملًا ضخمًا في مجال تطوير العلاجات واللقاحات الواقية.

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