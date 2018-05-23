شاهد.. البروق تضيء الليالي فوق جبال محافظة هروب بجازان

وسط ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة منذ عدة أيام ماضية

أضاء البرق ليالي محافظة هروب شرق منطقة جازان، وذلك في وسط ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة خلال عدة أيام ماضية، حيث رصد الزوار والسكان البروق التي تشهدها أجزاء من أطراف ووسط المحافظة.

ورصدت عدسة المصور علي الصهلولي البروق بمحافظة هروب في مشاهد تتجلى فيها عظمة الخالق، حيث تتميز هروب بمرتفعاتها الجبلية الخضراء والتي يعانقها السحاب في كثير من أوقات العام.