احتفل وائل بن سعيد الزهراني بزفافه من كريمة هاشم بن محمد الزهراني مساء أمس في مدينة الرياض، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من أعيان المجتمع.
"الزهراني" يحتفل بزفافه في الرياض
احتفل وائل بن سعيد الزهراني بزفافه من كريمة هاشم بن محمد الزهراني مساء أمس في مدينة الرياض، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من أعيان المجتمع.
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"الزهراني" يحتفل بزفافه في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-15
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:29 PM
"الزهراني" يحتفل بزفافه في الرياض
احتفل وائل بن سعيد الزهراني بزفافه من كريمة هاشم بن محمد الزهراني مساء أمس في مدينة الرياض، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من أعيان المجتمع.
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