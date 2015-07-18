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"الشرعية" تصدّ هجومًا للحوثيين وتكبّدهم قتلى وجرحى

وقع الاعتداء في منطقة الكيلو 16 بالحديدة

صدَّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مجموعة من ميليشيا الحوثي حاولت التقدُّم في اتجاه مواقع الجيش الوطني، في منطقة الكيلو 16 شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوم الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

في سياق ذي صلة: قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بقذائف الهاون، مواقع لقوات الجيش الوطني اليوم، في منطقتَي الفازة، والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة؛ في خرق للهدنة المفروضة بموجب اتفاق استوكهولم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تصدّ هجومًا للحوثيين وتكبّدهم قتلى وجرحى
سبق

صدَّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مجموعة من ميليشيا الحوثي حاولت التقدُّم في اتجاه مواقع الجيش الوطني، في منطقة الكيلو 16 شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوم الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

في سياق ذي صلة: قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بقذائف الهاون، مواقع لقوات الجيش الوطني اليوم، في منطقتَي الفازة، والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة؛ في خرق للهدنة المفروضة بموجب اتفاق استوكهولم.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
09:05 PM

"الشرعية" تصدّ هجومًا للحوثيين وتكبّدهم قتلى وجرحى

وقع الاعتداء في منطقة الكيلو 16 بالحديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدَّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مجموعة من ميليشيا الحوثي حاولت التقدُّم في اتجاه مواقع الجيش الوطني، في منطقة الكيلو 16 شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوم الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

في سياق ذي صلة: قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بقذائف الهاون، مواقع لقوات الجيش الوطني اليوم، في منطقتَي الفازة، والجبلية بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة؛ في خرق للهدنة المفروضة بموجب اتفاق استوكهولم.

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