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هدف "قوميز" في مرمى الوحدة الأجمل.. في الجولة 23 من دوري المحترفين

حاز هدف مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز، في مرمى الوحدة، على جائزة أجمل هدف في الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وفقًا لاختيار الجماهير حسب ما أعلنته رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وكان الفريق الفني في الرابطة اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة، وترك لأصوات الجماهير حسم السباق التنافس بين الأهداف الثلاثة.

ونافس هدف قوميز كلًّا من: هدف النيجيري ليك جيمس لاعب القادسية في مرمى العين، وهدف المغربي بصفوف الفتح مراد باتنا في مرمى الباطن، على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين؛ وفقًا لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وحصل هدف قوميز على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 22,883 صوتًا؛ حيث حصل على نسبة 56,3٪ من الأصوات، بينما حل هدف مراد باتنا في المرتبة الثانية بنسبة 38,3٪ من الأصوات، وجاء هدف ليك جيمس في المرتبة الثالثة برصيد 5،3% من الأصوات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هدف "قوميز" في مرمى الوحدة الأجمل.. في الجولة 23 من دوري المحترفين
سبق

حاز هدف مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز، في مرمى الوحدة، على جائزة أجمل هدف في الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وفقًا لاختيار الجماهير حسب ما أعلنته رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وكان الفريق الفني في الرابطة اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة، وترك لأصوات الجماهير حسم السباق التنافس بين الأهداف الثلاثة.

ونافس هدف قوميز كلًّا من: هدف النيجيري ليك جيمس لاعب القادسية في مرمى العين، وهدف المغربي بصفوف الفتح مراد باتنا في مرمى الباطن، على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين؛ وفقًا لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وحصل هدف قوميز على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 22,883 صوتًا؛ حيث حصل على نسبة 56,3٪ من الأصوات، بينما حل هدف مراد باتنا في المرتبة الثانية بنسبة 38,3٪ من الأصوات، وجاء هدف ليك جيمس في المرتبة الثالثة برصيد 5،3% من الأصوات.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
04:24 PM

هدف "قوميز" في مرمى الوحدة الأجمل.. في الجولة 23 من دوري المحترفين

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محمود الحمد - الرياض
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حاز هدف مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز، في مرمى الوحدة، على جائزة أجمل هدف في الجولة 23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وفقًا لاختيار الجماهير حسب ما أعلنته رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وكان الفريق الفني في الرابطة اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة، وترك لأصوات الجماهير حسم السباق التنافس بين الأهداف الثلاثة.

ونافس هدف قوميز كلًّا من: هدف النيجيري ليك جيمس لاعب القادسية في مرمى العين، وهدف المغربي بصفوف الفتح مراد باتنا في مرمى الباطن، على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين؛ وفقًا لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.

وحصل هدف قوميز على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 22,883 صوتًا؛ حيث حصل على نسبة 56,3٪ من الأصوات، بينما حل هدف مراد باتنا في المرتبة الثانية بنسبة 38,3٪ من الأصوات، وجاء هدف ليك جيمس في المرتبة الثالثة برصيد 5،3% من الأصوات.

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