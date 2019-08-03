"الصحة": إجراء 297 عملية قلب مفتوح للحجاج

إضافة إلى 921 عملية غسيل كلوي و44 مناظير

أفادت وزارة الصحة بأن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وقالت الوزارة: عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقّوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى يوم الثاني من ذو الحجة 190719 حاجاً وحاجة، حيث أجريت 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية.

وأضافت: أجريت 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير، و293 عملية جراحية مختلفة، بينما جرى دخول (1297) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل أربع حالات ولادة، فيما بلغت حالات الإجهاد الحراري 20 حالة.