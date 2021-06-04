صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الممتلكات وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، تقدر قيمتها بمبلغ (1.050.000) ريال، وضُبطت بحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة، وجرى توقيفهما، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

تبوك.. القبض على مواطنَيْن ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-04 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الممتلكات وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، تقدر قيمتها بمبلغ (1.050.000) ريال، وضُبطت بحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة، وجرى توقيفهما، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 01:13 PM

تبوك.. القبض على مواطنَيْن ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء تقدّر قيمتها بأكثر من مليون ريال.. جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الممتلكات وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، تقدر قيمتها بمبلغ (1.050.000) ريال، وضُبطت بحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة، وجرى توقيفهما، واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.