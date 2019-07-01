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"الدارة" تحيي ذكرى كلمات النشيد الوطني السعودي

بفيديو.. كتبه الشاعر والأديب إبراهيم الخفاجي

بثت دارة الملك عبد العزيز فيديو حدث ‎في مثل هذا اليوم ١ يوليو ١٩٨٤م أي قبل 35 عاماً صدر أمر سامٍ يقضي بالموافقة على كلمات النشيد الوطني السعودي كتبه الشاعر السعودي إبراهيم خفاجي.

ووُلد "خفاجي" في مكة المكرمة عام 1345هـ وبزغت موهبته الشعرية منذ فترة مبكرة، حيث استغرق في كتابة النشيد الوطني أكثر من ستة أشهر، والذي كتبه عقب زيارة الملك خالد إلى جمهورية مصر، وحينها عزف السلامان الملكيان السعودي والمصري.

وكان السلام الملكي السعودي عبارة عن موسيقى، أعدّت منذ عهد الملك عبد العزيز، فطلب الملك خالد آنذاك من المختصين إعداد كلمات لنشيد وطني، يكون مطابقاً للموسيقى الموجودة في ذلك الوقت. فطلب المسؤولون من "خفاجي" أن يقوم بعمل كلمات النشيد الوطني، وسلّموه شروطاً عدة، فأتمه بعد ستة أشهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- وبدأ بثه رسمياً أثناء افتتاح واختتام البث التلفزيوني والإذاعي، ابتداء من يوم الجمعة 1/ 10/ 1404هـ.


ويُعتبر الشاعر إبراهيم خفاجي رمزاً للوطن ومدرسة شعرية، توفي في 24/ 11/ 2017م عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدارة" تحيي ذكرى كلمات النشيد الوطني السعودي
سبق

بثت دارة الملك عبد العزيز فيديو حدث ‎في مثل هذا اليوم ١ يوليو ١٩٨٤م أي قبل 35 عاماً صدر أمر سامٍ يقضي بالموافقة على كلمات النشيد الوطني السعودي كتبه الشاعر السعودي إبراهيم خفاجي.

ووُلد "خفاجي" في مكة المكرمة عام 1345هـ وبزغت موهبته الشعرية منذ فترة مبكرة، حيث استغرق في كتابة النشيد الوطني أكثر من ستة أشهر، والذي كتبه عقب زيارة الملك خالد إلى جمهورية مصر، وحينها عزف السلامان الملكيان السعودي والمصري.

وكان السلام الملكي السعودي عبارة عن موسيقى، أعدّت منذ عهد الملك عبد العزيز، فطلب الملك خالد آنذاك من المختصين إعداد كلمات لنشيد وطني، يكون مطابقاً للموسيقى الموجودة في ذلك الوقت. فطلب المسؤولون من "خفاجي" أن يقوم بعمل كلمات النشيد الوطني، وسلّموه شروطاً عدة، فأتمه بعد ستة أشهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- وبدأ بثه رسمياً أثناء افتتاح واختتام البث التلفزيوني والإذاعي، ابتداء من يوم الجمعة 1/ 10/ 1404هـ.


ويُعتبر الشاعر إبراهيم خفاجي رمزاً للوطن ومدرسة شعرية، توفي في 24/ 11/ 2017م عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
08:57 PM

"الدارة" تحيي ذكرى كلمات النشيد الوطني السعودي

بفيديو.. كتبه الشاعر والأديب إبراهيم الخفاجي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
2,686

بثت دارة الملك عبد العزيز فيديو حدث ‎في مثل هذا اليوم ١ يوليو ١٩٨٤م أي قبل 35 عاماً صدر أمر سامٍ يقضي بالموافقة على كلمات النشيد الوطني السعودي كتبه الشاعر السعودي إبراهيم خفاجي.

ووُلد "خفاجي" في مكة المكرمة عام 1345هـ وبزغت موهبته الشعرية منذ فترة مبكرة، حيث استغرق في كتابة النشيد الوطني أكثر من ستة أشهر، والذي كتبه عقب زيارة الملك خالد إلى جمهورية مصر، وحينها عزف السلامان الملكيان السعودي والمصري.

وكان السلام الملكي السعودي عبارة عن موسيقى، أعدّت منذ عهد الملك عبد العزيز، فطلب الملك خالد آنذاك من المختصين إعداد كلمات لنشيد وطني، يكون مطابقاً للموسيقى الموجودة في ذلك الوقت. فطلب المسؤولون من "خفاجي" أن يقوم بعمل كلمات النشيد الوطني، وسلّموه شروطاً عدة، فأتمه بعد ستة أشهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- وبدأ بثه رسمياً أثناء افتتاح واختتام البث التلفزيوني والإذاعي، ابتداء من يوم الجمعة 1/ 10/ 1404هـ.


ويُعتبر الشاعر إبراهيم خفاجي رمزاً للوطن ومدرسة شعرية، توفي في 24/ 11/ 2017م عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

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