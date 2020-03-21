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رسميًّا.. الشرطة تعلن القبض على مواطن ومقيمتَيْن يمنيتَيْن قاموا بالاستهزاء بالشعائر الدينية في جدة

تأكيدًا لما نشرته "سبق" في وقت سابق أمس

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة إلى الصور المتداوَلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل الله - عن تحديد هوية المشاركَيْن في الفعل الجرمي، وهما مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، ومَن قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت "سبق" قد انفردت بالكشف عن ضبط الشاب والفتاة.

الجهات الأمنية مكة المكرمة شرطة مكة المكرمة جدة القبض على شاب وفتاة بعد صور السجود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسميًّا.. الشرطة تعلن القبض على مواطن ومقيمتَيْن يمنيتَيْن قاموا بالاستهزاء بالشعائر الدينية في جدة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة إلى الصور المتداوَلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل الله - عن تحديد هوية المشاركَيْن في الفعل الجرمي، وهما مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، ومَن قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت "سبق" قد انفردت بالكشف عن ضبط الشاب والفتاة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:13 AM

رسميًّا.. الشرطة تعلن القبض على مواطن ومقيمتَيْن يمنيتَيْن قاموا بالاستهزاء بالشعائر الدينية في جدة

تأكيدًا لما نشرته "سبق" في وقت سابق أمس

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
10,409

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه بالإشارة إلى الصور المتداوَلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشاب قام بالاستهزاء بالشعائر الدينية من خلال ظهوره وهو يقوم بالسجود أمام فتاة بجوار أحد المساجد بمحافظة جدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري - بفضل الله - عن تحديد هوية المشاركَيْن في الفعل الجرمي، وهما مواطن في العقد الثالث من العمر، ومقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، ومَن قامت بتصويرهما ونشر صورهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مقيمة من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت "سبق" قد انفردت بالكشف عن ضبط الشاب والفتاة.

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