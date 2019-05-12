"الحبوب": جارٍ تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب اليوم الثلاثاء إنه يجري تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة المختلفة.
وأوضحت المؤسسة أن الكمية الجاري تفريغها تبلغ 383.428 طناً من الشعير العلفي.
قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب اليوم الثلاثاء إنه يجري تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة المختلفة.
وأوضحت المؤسسة أن الكمية الجاري تفريغها تبلغ 383.428 طناً من الشعير العلفي.
قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب اليوم الثلاثاء إنه يجري تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة المختلفة.
وأوضحت المؤسسة أن الكمية الجاري تفريغها تبلغ 383.428 طناً من الشعير العلفي.
قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب اليوم الثلاثاء إنه يجري تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة المختلفة.
وأوضحت المؤسسة أن الكمية الجاري تفريغها تبلغ 383.428 طناً من الشعير العلفي.