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"الحبوب": جارٍ تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة

المؤسسة: حمولتها  تبلغ 383.428 طناً من الشعير العلفي

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب اليوم الثلاثاء إنه يجري تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة المختلفة.

وأوضحت المؤسسة أن الكمية الجاري تفريغها تبلغ 383.428 طناً من الشعير العلفي.

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"الحبوب": جارٍ تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة
سبق

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب اليوم الثلاثاء إنه يجري تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة المختلفة.

وأوضحت المؤسسة أن الكمية الجاري تفريغها تبلغ 383.428 طناً من الشعير العلفي.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:11 PM

"الحبوب": جارٍ تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة

المؤسسة: حمولتها  تبلغ 383.428 طناً من الشعير العلفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب اليوم الثلاثاء إنه يجري تفريغ 6 بواخر شعير بموانئ المملكة المختلفة.

وأوضحت المؤسسة أن الكمية الجاري تفريغها تبلغ 383.428 طناً من الشعير العلفي.

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