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"سويفت".. التطبيق الأسرع نموًّا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يقدم خدماته بالسعودية ومصر والبحرين ونفذ مليون ونصف طلب

سجل تطبيق سويفت أسرع نمو على مستوىٰ التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نفذ منذ انطلاقِه بمدةٍ لم تتجاوز الشهرين مليون طلب.

ولم يتوقف التطبيق عند المليون حيث قفز بنصف مليون طلب بعد أن ضخ مستثمرٍ به ما يفوق الـ ٣٨ مليون ريال، خلال أسبوعين فقط ليصل إلى مليون ونصف طلب، ويغطي التطبيق بخدماته ثلاث دول هي السعودية، مصر، البحرين.

ويصبح تطبيق سويفت بهذا النمو أحد أكبر تطبيقات التوصيل في المنطقة، بتركيزه على تقديم عروض توصيل مجاني مع أكبر المطاعم في السعودية، حيث استطاع خلال فترة قياسية أن يكون شريكًا استراتيجيًا للمطاعم لتطوير القطاع كاملاً بخدماته المتطورة.

ويقدم تطبيق سويفت عددًا من الخدمات اللوجستية من خلال توصيل مأكولات المطاعم الغذائية والمواد الغذائية والمنتجات الصحية والتجميلية، وركزت سويفت على أن يلبي التطبيق احتياجات عملائها وبما يحسن تجربة العميل مما جعله التطبيق الأسرع نموًّا في المملكة.

وتميّزت سويفت بتدشينِ عدد من العروض الترويجية التي لاقت قبولًا واسعًا في مختلف المجالات؛ ومنها عرض التوصيل مجانًا لأول طلب عبر تطبيقها لمستخدميه الجدد.

جدير بالذكر أن تطبيقات التوصيل ساهمت في تخفيف التكاليف على المستثمرين لاسيما في قطاع التجزئة، حيث واكبت التوسُّع من خلال تقديم خدماتها اللوجستية دون أن يتحمل المستمر تكاليف افتتاح فروع جديدة لنشاطه التجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سويفت".. التطبيق الأسرع نموًّا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سبق

سجل تطبيق سويفت أسرع نمو على مستوىٰ التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نفذ منذ انطلاقِه بمدةٍ لم تتجاوز الشهرين مليون طلب.

ولم يتوقف التطبيق عند المليون حيث قفز بنصف مليون طلب بعد أن ضخ مستثمرٍ به ما يفوق الـ ٣٨ مليون ريال، خلال أسبوعين فقط ليصل إلى مليون ونصف طلب، ويغطي التطبيق بخدماته ثلاث دول هي السعودية، مصر، البحرين.

ويصبح تطبيق سويفت بهذا النمو أحد أكبر تطبيقات التوصيل في المنطقة، بتركيزه على تقديم عروض توصيل مجاني مع أكبر المطاعم في السعودية، حيث استطاع خلال فترة قياسية أن يكون شريكًا استراتيجيًا للمطاعم لتطوير القطاع كاملاً بخدماته المتطورة.

ويقدم تطبيق سويفت عددًا من الخدمات اللوجستية من خلال توصيل مأكولات المطاعم الغذائية والمواد الغذائية والمنتجات الصحية والتجميلية، وركزت سويفت على أن يلبي التطبيق احتياجات عملائها وبما يحسن تجربة العميل مما جعله التطبيق الأسرع نموًّا في المملكة.

وتميّزت سويفت بتدشينِ عدد من العروض الترويجية التي لاقت قبولًا واسعًا في مختلف المجالات؛ ومنها عرض التوصيل مجانًا لأول طلب عبر تطبيقها لمستخدميه الجدد.

جدير بالذكر أن تطبيقات التوصيل ساهمت في تخفيف التكاليف على المستثمرين لاسيما في قطاع التجزئة، حيث واكبت التوسُّع من خلال تقديم خدماتها اللوجستية دون أن يتحمل المستمر تكاليف افتتاح فروع جديدة لنشاطه التجاري.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
01:11 PM

"سويفت".. التطبيق الأسرع نموًّا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يقدم خدماته بالسعودية ومصر والبحرين ونفذ مليون ونصف طلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل تطبيق سويفت أسرع نمو على مستوىٰ التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نفذ منذ انطلاقِه بمدةٍ لم تتجاوز الشهرين مليون طلب.

ولم يتوقف التطبيق عند المليون حيث قفز بنصف مليون طلب بعد أن ضخ مستثمرٍ به ما يفوق الـ ٣٨ مليون ريال، خلال أسبوعين فقط ليصل إلى مليون ونصف طلب، ويغطي التطبيق بخدماته ثلاث دول هي السعودية، مصر، البحرين.

ويصبح تطبيق سويفت بهذا النمو أحد أكبر تطبيقات التوصيل في المنطقة، بتركيزه على تقديم عروض توصيل مجاني مع أكبر المطاعم في السعودية، حيث استطاع خلال فترة قياسية أن يكون شريكًا استراتيجيًا للمطاعم لتطوير القطاع كاملاً بخدماته المتطورة.

ويقدم تطبيق سويفت عددًا من الخدمات اللوجستية من خلال توصيل مأكولات المطاعم الغذائية والمواد الغذائية والمنتجات الصحية والتجميلية، وركزت سويفت على أن يلبي التطبيق احتياجات عملائها وبما يحسن تجربة العميل مما جعله التطبيق الأسرع نموًّا في المملكة.

وتميّزت سويفت بتدشينِ عدد من العروض الترويجية التي لاقت قبولًا واسعًا في مختلف المجالات؛ ومنها عرض التوصيل مجانًا لأول طلب عبر تطبيقها لمستخدميه الجدد.

جدير بالذكر أن تطبيقات التوصيل ساهمت في تخفيف التكاليف على المستثمرين لاسيما في قطاع التجزئة، حيث واكبت التوسُّع من خلال تقديم خدماتها اللوجستية دون أن يتحمل المستمر تكاليف افتتاح فروع جديدة لنشاطه التجاري.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,117
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,214
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,660

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