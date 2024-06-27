النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبها تتجلّى في أمسية شعرية برائحة الفل متحدّية إرهاب الحوثي

تبقى مصيفًا ساحرًا آمنًا

تجلى الشعر في التغني بتصدي أبها إلى كل محاولات الإرهاب التي استهدفتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ ليحكي بقاءها عصيّةً أبيّةً، على جبالها الشامخة تتحطّم مطامع الأعداء وتتصدّع رغبات الجبناء وتنهار قواهم، لتبقى مصيفًا ساحرًا آمنًا.

جاء ذلك خلال أمسية شعرية نظّمها نادي أبها الأدبي، مساء أمس، بمشاركة الشاعرة دلال المالكي، والشاعرين موسى محرق، وأحمد الكبيبي، بإدارة الشاعر حسن القرني، ضمن الفعاليات الثقافية لصيف عسير هذا العام، تحت شعار "مرحبا ألف في عسير".

كما ألقى الشعراء الثلاثة عددًا من القصائد خلال ثلاث جولات، لقيت تفاعلًا واستحسانًا من الحضور.

وشهدت الأمسية حضورًا لافتًا للشاعر الوطني أحمد السيد عطيف، بالزي الجازاني، مقدمًا باقات من الفل للحاضرين؛ ما دفع رئيس النادي د. أحمد آل مريع لتقديمه تكريم الضيوف تقديرًا للحضور والمشاركة، قاطعًا مسافة تقارب ٢٥٠ كيلومترًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أبها تتجلّى في أمسية شعرية برائحة الفل متحدّية إرهاب الحوثي
سبق

تجلى الشعر في التغني بتصدي أبها إلى كل محاولات الإرهاب التي استهدفتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ ليحكي بقاءها عصيّةً أبيّةً، على جبالها الشامخة تتحطّم مطامع الأعداء وتتصدّع رغبات الجبناء وتنهار قواهم، لتبقى مصيفًا ساحرًا آمنًا.

جاء ذلك خلال أمسية شعرية نظّمها نادي أبها الأدبي، مساء أمس، بمشاركة الشاعرة دلال المالكي، والشاعرين موسى محرق، وأحمد الكبيبي، بإدارة الشاعر حسن القرني، ضمن الفعاليات الثقافية لصيف عسير هذا العام، تحت شعار "مرحبا ألف في عسير".

كما ألقى الشعراء الثلاثة عددًا من القصائد خلال ثلاث جولات، لقيت تفاعلًا واستحسانًا من الحضور.

وشهدت الأمسية حضورًا لافتًا للشاعر الوطني أحمد السيد عطيف، بالزي الجازاني، مقدمًا باقات من الفل للحاضرين؛ ما دفع رئيس النادي د. أحمد آل مريع لتقديمه تكريم الضيوف تقديرًا للحضور والمشاركة، قاطعًا مسافة تقارب ٢٥٠ كيلومترًا.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
07:41 PM

أبها تتجلّى في أمسية شعرية برائحة الفل متحدّية إرهاب الحوثي

تبقى مصيفًا ساحرًا آمنًا

A A A
رائد القرفي - أبها
1
971

تجلى الشعر في التغني بتصدي أبها إلى كل محاولات الإرهاب التي استهدفتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ ليحكي بقاءها عصيّةً أبيّةً، على جبالها الشامخة تتحطّم مطامع الأعداء وتتصدّع رغبات الجبناء وتنهار قواهم، لتبقى مصيفًا ساحرًا آمنًا.

جاء ذلك خلال أمسية شعرية نظّمها نادي أبها الأدبي، مساء أمس، بمشاركة الشاعرة دلال المالكي، والشاعرين موسى محرق، وأحمد الكبيبي، بإدارة الشاعر حسن القرني، ضمن الفعاليات الثقافية لصيف عسير هذا العام، تحت شعار "مرحبا ألف في عسير".

كما ألقى الشعراء الثلاثة عددًا من القصائد خلال ثلاث جولات، لقيت تفاعلًا واستحسانًا من الحضور.

وشهدت الأمسية حضورًا لافتًا للشاعر الوطني أحمد السيد عطيف، بالزي الجازاني، مقدمًا باقات من الفل للحاضرين؛ ما دفع رئيس النادي د. أحمد آل مريع لتقديمه تكريم الضيوف تقديرًا للحضور والمشاركة، قاطعًا مسافة تقارب ٢٥٠ كيلومترًا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,177
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,054

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة