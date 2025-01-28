شاهد.. أهم 3 مدن تايلاندية يسافر إليها السعوديون مطلع مايو المقبل

تتميز بالطرق الحديثة والخدمات

تتميز تايلاند بالعديد من الخدمات السياحية بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها السياحة الاستشفائية والصحية، بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة، وبعد عودة العلاقات بين السعودية وتايلاند أجمع خبراء السفر على ثلاث وجهات تايلاندية يفضلها السياح السعوديون عن غيرها، وتعد أهم الوجهات السياحية في تايلاند، وهي تغطي فقط أهم الوجهات المعروفة سياحيًا لكنها لا تشمل العديد من الوجهات الجديدة في أنحاء تايلاند.

بانكوك

من المراكز السياحية والاستثمارية المهمة في آسيا، وتتضمن القصور والمتاحف والأسواق، وهي تضم شبكة جيدة من المواصلات العامة، مثل القطارات السريعة وغيرها، بالإضافة إلى أن بانكوك يوجد فيها أهم علامات للأزياء في العالم.

جزيرة بوكيت

أكبر جزيرة في تايلاند تقع في جنوب البلاد، وتوفر بوكيت للسياح وبيئة إستوائية طبيعية ودورات اليوغا وشواطئ رملية مع خلجان هادئة توفر مواقع جيدة للسباحة في مياه نظيفة، ويستمتع السياح بزيارة المدينة والمحميات الطبيعية للنمور وزيارة الغابات بعربات التلفريك المعلقة، وتنتشر أيضًا رياضات الإبحار وصيد الأسماك.

مدينة باتايا

تتمتع بمناخ حار طوال شهور العام. ويصل السياح إليها عبر القطار أو بالحافلات أو السيارات الخاصة من بانكوك في غضون 90 دقيقة، ويمكن أيضًا الطيران الداخلي إليها في رحلة تستغرق 45 دقيقة، وهي تشتهر بتوفير المناخ الهادئ للسياح مع رياضة الغولف والعديد من المنتجعات وحدائق الحيوانات وقرية الأفيال الأشهر في العالم.

وحسب بيان الخطوط السعودية تبدأ الرحلات المباشرة إلى تايلاند في مطلع مايو المقبل.