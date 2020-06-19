شرطة مكة تقبض على مستدرج القاصرات

يقوم باستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة

صرّح المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الغامدي": تم القبض على المتهم وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.