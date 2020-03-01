الكويت تسجّل حالة كورونا جديدة والعدد يرتفع لـ46

"الصحة": جميع المصابين بحالة طبية مستقرة وجيدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن جميع المصابين بـ«كورونا» بحالة طبية مستقرة وجيدة؛ معلنة عن تسجيل إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 46 حالة.

ووفق "الرأي" الكويتية، أكدت "الصحة" على الحد من التجمعات، التزامًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن #كورونا.