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الكويت تسجّل حالة كورونا جديدة والعدد يرتفع لـ46

"الصحة": جميع المصابين بحالة طبية مستقرة وجيدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن جميع المصابين بـ«كورونا» بحالة طبية مستقرة وجيدة؛ معلنة عن تسجيل إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 46 حالة.

ووفق "الرأي" الكويتية، أكدت "الصحة" على الحد من التجمعات، التزامًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن #كورونا.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجّل حالة كورونا جديدة والعدد يرتفع لـ46
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن جميع المصابين بـ«كورونا» بحالة طبية مستقرة وجيدة؛ معلنة عن تسجيل إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 46 حالة.

ووفق "الرأي" الكويتية، أكدت "الصحة" على الحد من التجمعات، التزامًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن #كورونا.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
10:30 AM

الكويت تسجّل حالة كورونا جديدة والعدد يرتفع لـ46

"الصحة": جميع المصابين بحالة طبية مستقرة وجيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن جميع المصابين بـ«كورونا» بحالة طبية مستقرة وجيدة؛ معلنة عن تسجيل إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 46 حالة.

ووفق "الرأي" الكويتية، أكدت "الصحة" على الحد من التجمعات، التزامًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن #كورونا.

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