الكويت تخلّد ذكرى الرئيس المصري الراحل مبارك بإطلاق اسمه على صرح هام

تقديرًا لمكانته الكبيرة وتخليدًا لذكراه منوهة بدوره في مواجهة الغزو العراقي للبلاد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، أمَرَ بإطلاق اسم الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك على أحد الصروح الهامة.

ولفت المجلس على موقعه في "تويتر" إلى أن هذه الخطوة تأتي "تقديرًا لمكانة الراحل الكبير وتخليدًا لذكراه".

ونوّه وفق صحيفة "القبس"، بدور مبارك الكبير في مواجهة الغزو العراقي للكويت؛ مشددًا على أن "هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائمًا وأبدًا عنوانًا للوفاء والإخلاص، محفورًا في قلوب وذاكرة الكويتيين".

ونعى مجلس الوزراء الكويتي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي توفى أمس الأول؛ معربًا عن أصدق التعازي والمواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري وأسرة الفقيد.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي: "في غمرة مشاعر الاعتزاز التي يعيشها الكويتيون في عيد الكويت الوطني ويوم التحرير المجيدين؛ فإن دولة الكويت قيادة وشعبًا تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحوري في تشكيل الموقف العربي الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو الصدامي الغادر على دولة الكويت، والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولي في مواجهة جريمة الغزو الغاشم، إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها".