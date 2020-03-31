النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. رسم بياني لحالات #كورونا في السعودية حتى يوم أمس

نشرها المجلس الصحي السعودي بالتزامن مع القرارات الوقائية

نشر حساب المجلس الصحي السعودي على "تويتر"، اليوم، رسماً بيانياً لحالات الإصابة المؤكّدة بفيروس #كورونا_المستجد في #السعودية حتى يوم أمس، بالتزامن مع القرارات الوقائية للقضاء عليه.

وأمس، عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اجتماعها الأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدّي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجوّل ودعتهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجوّل.

وعقب الاجتماع تمّ عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من: متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي؛ ومتحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب؛ ومتحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل.

حيث أوضح متحدث "الصحة" أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة؛ منها (16) حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (١٣٨) حالة من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية:

مكة ٤٠، والدمام ٣٤، والرياض ٢٢، والمدينة ٢٢، وجدة ٩، والهفوف ٦، والخُبر ٦، والقطيف ٥، والطائف ٢، وينبع ١، وبريدة ١، والرس ١، وخميس مشيط ١، والظهران ١، وصامطة ١، والدوادمي ١، وتبوك ١.

كما سجلت، ولله الحمد، 49 حالة تعافٍ جديدة؛ كالتالي: ٤٠ في مكة المكرّمة، ٦ في جدة، ١ في الهفوف، ٢ في الرياض، ولم تسجل ولله الحمد أيّ حالة وفيات.

أما الحالات الحرجة: فهي في كل من المدينة المنوّرة ١٠، الظهران ١، الهفوف ١، الرياض ٢، مكة ٢، أبها ١، الباحة ١، جدة ٢، الدمام ١، الخُبر ١، وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات ١٤٥٣، والعدد التراكمي للتعافي ١١٦والعدد التراكمي للوفيات ٨.

وجدّد التوصية لكل مَن لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

فيروس كورونا الجديد المجلس الصحي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. رسم بياني لحالات #كورونا في السعودية حتى يوم أمس
سبق

نشر حساب المجلس الصحي السعودي على "تويتر"، اليوم، رسماً بيانياً لحالات الإصابة المؤكّدة بفيروس #كورونا_المستجد في #السعودية حتى يوم أمس، بالتزامن مع القرارات الوقائية للقضاء عليه.

وأمس، عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اجتماعها الأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدّي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجوّل ودعتهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجوّل.

وعقب الاجتماع تمّ عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من: متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي؛ ومتحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب؛ ومتحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل.

حيث أوضح متحدث "الصحة" أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة؛ منها (16) حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (١٣٨) حالة من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية:

مكة ٤٠، والدمام ٣٤، والرياض ٢٢، والمدينة ٢٢، وجدة ٩، والهفوف ٦، والخُبر ٦، والقطيف ٥، والطائف ٢، وينبع ١، وبريدة ١، والرس ١، وخميس مشيط ١، والظهران ١، وصامطة ١، والدوادمي ١، وتبوك ١.

كما سجلت، ولله الحمد، 49 حالة تعافٍ جديدة؛ كالتالي: ٤٠ في مكة المكرّمة، ٦ في جدة، ١ في الهفوف، ٢ في الرياض، ولم تسجل ولله الحمد أيّ حالة وفيات.

أما الحالات الحرجة: فهي في كل من المدينة المنوّرة ١٠، الظهران ١، الهفوف ١، الرياض ٢، مكة ٢، أبها ١، الباحة ١، جدة ٢، الدمام ١، الخُبر ١، وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات ١٤٥٣، والعدد التراكمي للتعافي ١١٦والعدد التراكمي للوفيات ٨.

وجدّد التوصية لكل مَن لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:22 AM

شاهد.. رسم بياني لحالات #كورونا في السعودية حتى يوم أمس

نشرها المجلس الصحي السعودي بالتزامن مع القرارات الوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
17,617

نشر حساب المجلس الصحي السعودي على "تويتر"، اليوم، رسماً بيانياً لحالات الإصابة المؤكّدة بفيروس #كورونا_المستجد في #السعودية حتى يوم أمس، بالتزامن مع القرارات الوقائية للقضاء عليه.

وأمس، عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اجتماعها الأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدّي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجوّل ودعتهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجوّل.

وعقب الاجتماع تمّ عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من: متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي؛ ومتحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب؛ ومتحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل.

حيث أوضح متحدث "الصحة" أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة؛ منها (16) حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (١٣٨) حالة من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية:

مكة ٤٠، والدمام ٣٤، والرياض ٢٢، والمدينة ٢٢، وجدة ٩، والهفوف ٦، والخُبر ٦، والقطيف ٥، والطائف ٢، وينبع ١، وبريدة ١، والرس ١، وخميس مشيط ١، والظهران ١، وصامطة ١، والدوادمي ١، وتبوك ١.

كما سجلت، ولله الحمد، 49 حالة تعافٍ جديدة؛ كالتالي: ٤٠ في مكة المكرّمة، ٦ في جدة، ١ في الهفوف، ٢ في الرياض، ولم تسجل ولله الحمد أيّ حالة وفيات.

أما الحالات الحرجة: فهي في كل من المدينة المنوّرة ١٠، الظهران ١، الهفوف ١، الرياض ٢، مكة ٢، أبها ١، الباحة ١، جدة ٢، الدمام ١، الخُبر ١، وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات ١٤٥٣، والعدد التراكمي للتعافي ١١٦والعدد التراكمي للوفيات ٨.

وجدّد التوصية لكل مَن لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,748
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,354
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,779

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة