شاهد.. رسم بياني لحالات #كورونا في السعودية حتى يوم أمس

نشرها المجلس الصحي السعودي بالتزامن مع القرارات الوقائية

نشر حساب المجلس الصحي السعودي على "تويتر"، اليوم، رسماً بيانياً لحالات الإصابة المؤكّدة بفيروس #كورونا_المستجد في #السعودية حتى يوم أمس، بالتزامن مع القرارات الوقائية للقضاء عليه.

وأمس، عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اجتماعها الأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدّي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجوّل ودعتهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجوّل.

وعقب الاجتماع تمّ عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من: متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي؛ ومتحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب؛ ومتحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل.

حيث أوضح متحدث "الصحة" أنه تم تسجيل (154) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة؛ منها (16) حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (١٣٨) حالة من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية:

مكة ٤٠، والدمام ٣٤، والرياض ٢٢، والمدينة ٢٢، وجدة ٩، والهفوف ٦، والخُبر ٦، والقطيف ٥، والطائف ٢، وينبع ١، وبريدة ١، والرس ١، وخميس مشيط ١، والظهران ١، وصامطة ١، والدوادمي ١، وتبوك ١.

كما سجلت، ولله الحمد، 49 حالة تعافٍ جديدة؛ كالتالي: ٤٠ في مكة المكرّمة، ٦ في جدة، ١ في الهفوف، ٢ في الرياض، ولم تسجل ولله الحمد أيّ حالة وفيات.

أما الحالات الحرجة: فهي في كل من المدينة المنوّرة ١٠، الظهران ١، الهفوف ١، الرياض ٢، مكة ٢، أبها ١، الباحة ١، جدة ٢، الدمام ١، الخُبر ١، وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات ١٤٥٣، والعدد التراكمي للتعافي ١١٦والعدد التراكمي للوفيات ٨.

وجدّد التوصية لكل مَن لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.