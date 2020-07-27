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"الأمن العام": هدف الطوق الأمني حول المشاعر المقدسة المحافظة على سلامة الحجاج

أكد متابعة كل يتعلق بحملات أو مكاتب للحج

أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الطوق الأمني الذي فرضته الجهات الأمنية، حول المشاعر المقدسة لمنع دخول المخالفين إلى المشاعر المقدسة، خلال فترة الحج، هدفه المحافظة على سلامة الحجيج واطمئنانهم، والحيلولة دون انتقال الوباء.

وشدد "الشويرخ"، في لقاء على قناة "الإخبارية" السعودية، على أنه لا يوجد حملات حج، أو مكاتب حج، وهناك جهات أمنية تتابع وترصد كل ما يدور، سواءً في وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن من يدعي أنه يؤمن حملة حج، أو يقوم بالترويج لذلك، فسوف يُتابع ويقبض عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن العام": هدف الطوق الأمني حول المشاعر المقدسة المحافظة على سلامة الحجاج
سبق

أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الطوق الأمني الذي فرضته الجهات الأمنية، حول المشاعر المقدسة لمنع دخول المخالفين إلى المشاعر المقدسة، خلال فترة الحج، هدفه المحافظة على سلامة الحجيج واطمئنانهم، والحيلولة دون انتقال الوباء.

وشدد "الشويرخ"، في لقاء على قناة "الإخبارية" السعودية، على أنه لا يوجد حملات حج، أو مكاتب حج، وهناك جهات أمنية تتابع وترصد كل ما يدور، سواءً في وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن من يدعي أنه يؤمن حملة حج، أو يقوم بالترويج لذلك، فسوف يُتابع ويقبض عليه.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
04:38 PM

"الأمن العام": هدف الطوق الأمني حول المشاعر المقدسة المحافظة على سلامة الحجاج

أكد متابعة كل يتعلق بحملات أو مكاتب للحج

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
755

أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الطوق الأمني الذي فرضته الجهات الأمنية، حول المشاعر المقدسة لمنع دخول المخالفين إلى المشاعر المقدسة، خلال فترة الحج، هدفه المحافظة على سلامة الحجيج واطمئنانهم، والحيلولة دون انتقال الوباء.

وشدد "الشويرخ"، في لقاء على قناة "الإخبارية" السعودية، على أنه لا يوجد حملات حج، أو مكاتب حج، وهناك جهات أمنية تتابع وترصد كل ما يدور، سواءً في وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت إلى أن من يدعي أنه يؤمن حملة حج، أو يقوم بالترويج لذلك، فسوف يُتابع ويقبض عليه.

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