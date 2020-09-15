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الموانئ السعودية تحقق ارتفاعاً ملحوظاً خلال أغسطس 2020

أعداد حاويات المسافنة تقفز بنسبة 21%.. بما يزيد على 225 ألفاً

حقّقت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال أغسطس لعام 2020م، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة زيادة بلغت 12%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، بواقع 664 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، والقادمة على متن 937 سفينة.

وبحسب المؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر الماضي ارتفاعاً آخر في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة 21%، بواقع أكثر من 225 ألف حاوية.

وحققت كذلك، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية بنسبة زيادة 20%، بواقع 2,4 مليون طن، فيما بلغت أعداد السيارات الواردة 39 ألف سيارة، بينما بلغ عدد المواشي 181 ألف رأس من الماشية الحية.

تأتي هذه الزيادة اللافتة التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم في إطلاقها أربعة خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وتعد هذه الزيادة نتيجة لعقود الإسناد والتشغيل التي أبرمتها الهيئة أخيراً لتطوير محطات الحاويات في موانئ المملكة، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، إضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية والتجارية.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

الهيئة العامة للموانئ موانئ

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الموانئ السعودية تحقق ارتفاعاً ملحوظاً خلال أغسطس 2020
سبق

حقّقت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال أغسطس لعام 2020م، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة زيادة بلغت 12%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، بواقع 664 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، والقادمة على متن 937 سفينة.

وبحسب المؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر الماضي ارتفاعاً آخر في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة 21%، بواقع أكثر من 225 ألف حاوية.

وحققت كذلك، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية بنسبة زيادة 20%، بواقع 2,4 مليون طن، فيما بلغت أعداد السيارات الواردة 39 ألف سيارة، بينما بلغ عدد المواشي 181 ألف رأس من الماشية الحية.

تأتي هذه الزيادة اللافتة التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم في إطلاقها أربعة خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وتعد هذه الزيادة نتيجة لعقود الإسناد والتشغيل التي أبرمتها الهيئة أخيراً لتطوير محطات الحاويات في موانئ المملكة، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، إضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية والتجارية.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
12:53 PM

الموانئ السعودية تحقق ارتفاعاً ملحوظاً خلال أغسطس 2020

أعداد حاويات المسافنة تقفز بنسبة 21%.. بما يزيد على 225 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّقت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، خلال أغسطس لعام 2020م، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة زيادة بلغت 12%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، بواقع 664 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، والقادمة على متن 937 سفينة.

وبحسب المؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر الماضي ارتفاعاً آخر في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة 21%، بواقع أكثر من 225 ألف حاوية.

وحققت كذلك، ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية بنسبة زيادة 20%، بواقع 2,4 مليون طن، فيما بلغت أعداد السيارات الواردة 39 ألف سيارة، بينما بلغ عدد المواشي 181 ألف رأس من الماشية الحية.

تأتي هذه الزيادة اللافتة التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم في إطلاقها أربعة خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وتعد هذه الزيادة نتيجة لعقود الإسناد والتشغيل التي أبرمتها الهيئة أخيراً لتطوير محطات الحاويات في موانئ المملكة، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، إضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية والتجارية.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

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