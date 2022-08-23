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وزير "الشؤون الإسلامية": مسجد "فخر المسلمين" بالشيشان من معالم أوروبا

يسهم في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والتطرف

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ رئيس وفد المملكة العربية السعودية في افتتاح مسجد "فخر المسلمين" بالشيشان، "أن ما قامت به جمهورية الشيشان من بناء هذا المسجد الكبير الذي يعـد معلماً من معالم أوروبا، يبعث في النفوس السعادة ويحقق للمسلمين أيضاً الرفعة، والذي سيكون -بإذن الله- منارة هدى ونور ينشر تعاليم الإسلام الصحيح الوسطي، مزجياً شكره لفخامة الرئيس الشيشان، إقامته هذا الصرح الإسلامي الكبير، راجياً من الله أن يكون الشعب الشيشاني في أحسن حال، وأن يسهم هذا المسجد في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والتطرف.

جاء ذلك في تصريح تلفزيوني للفضائية الشيشانية للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ فور وصوله مطار غروزني الدولي، حيث كان في استقباله مستشار الرئيس والمفتي العام لجمهورية الشيشان الشيخ صلاح مجييف؛ وعضو البرلمان لمجلس "الدوما" الروسي آدم دليم خانووف؛ ومستشار الرئيس ممثل الدول العربية والإسلامية بالحكومة تركو داوودوف؛ ووزير السياحة مسلم بيت زييف؛ ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موسكو محمد الغامدي؛ ومدير عام التشريفات بمكتب الرئيس الشيشاني إبراهيم خامبييف.

وقال آل الشيخ: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ هي الدولة الداعية إلى منهج الوسطية والاعتدال، وتعمل جاهدة لنشرها في ربوع العالم الإسلامي، كما تمد يديها لكل الدول التي تسير على هذا المنهج، لافتاً إلى أن الشيشان الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رمضان أحمد؛ هي إحدى الدول التي تعمل على نشر الوسطية، ولها جهود في ذلك ونعتز بتميز علاقاتنا معها.

يُذكر أن الوفد المرافق للوزير آل الشيخ؛ يضم المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد؛ وعدداً من وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية.

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وزير "الشؤون الإسلامية": مسجد "فخر المسلمين" بالشيشان من معالم أوروبا
سبق

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ رئيس وفد المملكة العربية السعودية في افتتاح مسجد "فخر المسلمين" بالشيشان، "أن ما قامت به جمهورية الشيشان من بناء هذا المسجد الكبير الذي يعـد معلماً من معالم أوروبا، يبعث في النفوس السعادة ويحقق للمسلمين أيضاً الرفعة، والذي سيكون -بإذن الله- منارة هدى ونور ينشر تعاليم الإسلام الصحيح الوسطي، مزجياً شكره لفخامة الرئيس الشيشان، إقامته هذا الصرح الإسلامي الكبير، راجياً من الله أن يكون الشعب الشيشاني في أحسن حال، وأن يسهم هذا المسجد في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والتطرف.

جاء ذلك في تصريح تلفزيوني للفضائية الشيشانية للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ فور وصوله مطار غروزني الدولي، حيث كان في استقباله مستشار الرئيس والمفتي العام لجمهورية الشيشان الشيخ صلاح مجييف؛ وعضو البرلمان لمجلس "الدوما" الروسي آدم دليم خانووف؛ ومستشار الرئيس ممثل الدول العربية والإسلامية بالحكومة تركو داوودوف؛ ووزير السياحة مسلم بيت زييف؛ ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موسكو محمد الغامدي؛ ومدير عام التشريفات بمكتب الرئيس الشيشاني إبراهيم خامبييف.

وقال آل الشيخ: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ هي الدولة الداعية إلى منهج الوسطية والاعتدال، وتعمل جاهدة لنشرها في ربوع العالم الإسلامي، كما تمد يديها لكل الدول التي تسير على هذا المنهج، لافتاً إلى أن الشيشان الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رمضان أحمد؛ هي إحدى الدول التي تعمل على نشر الوسطية، ولها جهود في ذلك ونعتز بتميز علاقاتنا معها.

يُذكر أن الوفد المرافق للوزير آل الشيخ؛ يضم المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد؛ وعدداً من وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
01:14 PM

وزير "الشؤون الإسلامية": مسجد "فخر المسلمين" بالشيشان من معالم أوروبا

يسهم في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والتطرف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ رئيس وفد المملكة العربية السعودية في افتتاح مسجد "فخر المسلمين" بالشيشان، "أن ما قامت به جمهورية الشيشان من بناء هذا المسجد الكبير الذي يعـد معلماً من معالم أوروبا، يبعث في النفوس السعادة ويحقق للمسلمين أيضاً الرفعة، والذي سيكون -بإذن الله- منارة هدى ونور ينشر تعاليم الإسلام الصحيح الوسطي، مزجياً شكره لفخامة الرئيس الشيشان، إقامته هذا الصرح الإسلامي الكبير، راجياً من الله أن يكون الشعب الشيشاني في أحسن حال، وأن يسهم هذا المسجد في نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والتطرف.

جاء ذلك في تصريح تلفزيوني للفضائية الشيشانية للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ فور وصوله مطار غروزني الدولي، حيث كان في استقباله مستشار الرئيس والمفتي العام لجمهورية الشيشان الشيخ صلاح مجييف؛ وعضو البرلمان لمجلس "الدوما" الروسي آدم دليم خانووف؛ ومستشار الرئيس ممثل الدول العربية والإسلامية بالحكومة تركو داوودوف؛ ووزير السياحة مسلم بيت زييف؛ ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موسكو محمد الغامدي؛ ومدير عام التشريفات بمكتب الرئيس الشيشاني إبراهيم خامبييف.

وقال آل الشيخ: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ هي الدولة الداعية إلى منهج الوسطية والاعتدال، وتعمل جاهدة لنشرها في ربوع العالم الإسلامي، كما تمد يديها لكل الدول التي تسير على هذا المنهج، لافتاً إلى أن الشيشان الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رمضان أحمد؛ هي إحدى الدول التي تعمل على نشر الوسطية، ولها جهود في ذلك ونعتز بتميز علاقاتنا معها.

يُذكر أن الوفد المرافق للوزير آل الشيخ؛ يضم المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد؛ وعدداً من وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية.

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