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"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الحوثي الجديد على مطار أبها بطائرة مفخخة

العثيمين دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة

أعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين، باستهداف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأكد أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الدكتور العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قِبَل مليشيا الحوثي، والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الحوثي الجديد على مطار أبها بطائرة مفخخة
سبق

أعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين، باستهداف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأكد أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الدكتور العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قِبَل مليشيا الحوثي، والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
10:26 AM

"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الحوثي الجديد على مطار أبها بطائرة مفخخة

العثيمين دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرَبَ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين، باستهداف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأكد أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الدكتور العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قِبَل مليشيا الحوثي، والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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