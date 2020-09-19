تلقّى الملازم حسن بن عيسى عميش، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم في كلية الملك فهد الأمنية.
جاء ذلك في حفل أقيم، الأربعاء، في حفلٍ رعاه وزير الداخلية.
"عميش" ملازمًا في كلية فهد الأمنية
تلقّى الملازم حسن بن عيسى عميش، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم في كلية الملك فهد الأمنية.
جاء ذلك في حفل أقيم، الأربعاء، في حفلٍ رعاه وزير الداخلية.
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"عميش" ملازمًا في كلية فهد الأمنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-19
تلقّى الملازم حسن بن عيسى عميش، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم في كلية الملك فهد الأمنية.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
07:43 PM
"عميش" ملازمًا في كلية فهد الأمنية
تلقّى الملازم حسن بن عيسى عميش، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم في كلية الملك فهد الأمنية.
جاء ذلك في حفل أقيم، الأربعاء، في حفلٍ رعاه وزير الداخلية.
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