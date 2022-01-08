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"الصحة": تسجيل 3068 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 793 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. 63292 إصابة جديدة بالبرازيل و821 بمصر

الجزائر تسجل 47 حالة بالمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 63292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22 مليونًا و450222 منذ بداية الجائحة.

وقالت الوزارة: إنه تم أيضًا تسجيل 181 وفاة ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619822.

مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء الجمعة، تسجيل 821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن 27 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر جراء الفيروس إلى 391115، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21909.

الجزائر
أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، أمس، تسجيل 47 حالة جديدة من متحور أوميكرون، ليصل عدد الإصابات به إلى 63 حالة منذ ظهوره أواخر شهر ديسمبر داخل البلاد.

وأوضح معهد باستور الجزائري أن هذه الإصابات تم كشفها في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المعهد للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا دوريًا.

وأكد المعهد أن أغلب الحالات المكتشفة تتركز في العاصمة الجزائر لأشخاص قادمين من فرنسا وتركيا وبريطانيا.

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كورونا.. 63292 إصابة جديدة بالبرازيل و821 بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 63292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22 مليونًا و450222 منذ بداية الجائحة.

وقالت الوزارة: إنه تم أيضًا تسجيل 181 وفاة ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619822.

مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء الجمعة، تسجيل 821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن 27 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر جراء الفيروس إلى 391115، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21909.

الجزائر
أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، أمس، تسجيل 47 حالة جديدة من متحور أوميكرون، ليصل عدد الإصابات به إلى 63 حالة منذ ظهوره أواخر شهر ديسمبر داخل البلاد.

وأوضح معهد باستور الجزائري أن هذه الإصابات تم كشفها في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المعهد للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا دوريًا.

وأكد المعهد أن أغلب الحالات المكتشفة تتركز في العاصمة الجزائر لأشخاص قادمين من فرنسا وتركيا وبريطانيا.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:09 AM

كورونا.. 63292 إصابة جديدة بالبرازيل و821 بمصر

الجزائر تسجل 47 حالة بالمتحور أوميكرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 63292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22 مليونًا و450222 منذ بداية الجائحة.

وقالت الوزارة: إنه تم أيضًا تسجيل 181 وفاة ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619822.

مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء الجمعة، تسجيل 821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن 27 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر جراء الفيروس إلى 391115، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21909.

الجزائر
أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، أمس، تسجيل 47 حالة جديدة من متحور أوميكرون، ليصل عدد الإصابات به إلى 63 حالة منذ ظهوره أواخر شهر ديسمبر داخل البلاد.

وأوضح معهد باستور الجزائري أن هذه الإصابات تم كشفها في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها المعهد للكشف عن السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا دوريًا.

وأكد المعهد أن أغلب الحالات المكتشفة تتركز في العاصمة الجزائر لأشخاص قادمين من فرنسا وتركيا وبريطانيا.

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