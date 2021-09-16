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أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة

تضمّن استحداث 4 مكاتب في رابغ والقنفذة والمظيلف

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1442هـ، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل، خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة، بدر الحميد، إلى نبذة عن التقرير الذي قدّم فيه شرحًا عن خدمات الوحدات المتنقلة والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين.

وقدمت الخدمة لأكثر من 9400 مستفيد ومستفيدة في عدد من محافظات المنطقة، وتم استحداث 4 مكاتب في رابغ والقنفذة والمظيلف.

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أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة
سبق

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1442هـ، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل، خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة، بدر الحميد، إلى نبذة عن التقرير الذي قدّم فيه شرحًا عن خدمات الوحدات المتنقلة والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين.

وقدمت الخدمة لأكثر من 9400 مستفيد ومستفيدة في عدد من محافظات المنطقة، وتم استحداث 4 مكاتب في رابغ والقنفذة والمظيلف.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
06:03 PM

أمير مكة يتسلّم التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة

تضمّن استحداث 4 مكاتب في رابغ والقنفذة والمظيلف

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عبدالله الراجحي - جدة
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تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1442هـ، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل، خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة، بدر الحميد، إلى نبذة عن التقرير الذي قدّم فيه شرحًا عن خدمات الوحدات المتنقلة والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين.

وقدمت الخدمة لأكثر من 9400 مستفيد ومستفيدة في عدد من محافظات المنطقة، وتم استحداث 4 مكاتب في رابغ والقنفذة والمظيلف.

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