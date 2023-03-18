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"الدفاع المدني" يدعو للبقاء بالمنازل للوقاية من "كورونا".. ويسخّر حسابه الرسمي للتوعية

غيّر اسم حسابه الرسمي إلى "التزم تسلم".. وطالب باتباع الإرشادات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء بمنازلهم، واتباع الإرشادات والتعليمات؛ للوقاية من فيروس "كورونا".

وسخّرت المديرية حسابها الرسمي على "تويتر" للتوعية بأهمية البقاء في المنزل، حيث غيّرت اسم حسابها الرسمي إلى "التزم تسلم".

المديرية العامة للدفاع المدني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" يدعو للبقاء بالمنازل للوقاية من "كورونا".. ويسخّر حسابه الرسمي للتوعية
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء بمنازلهم، واتباع الإرشادات والتعليمات؛ للوقاية من فيروس "كورونا".

وسخّرت المديرية حسابها الرسمي على "تويتر" للتوعية بأهمية البقاء في المنزل، حيث غيّرت اسم حسابها الرسمي إلى "التزم تسلم".

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:52 PM

"الدفاع المدني" يدعو للبقاء بالمنازل للوقاية من "كورونا".. ويسخّر حسابه الرسمي للتوعية

غيّر اسم حسابه الرسمي إلى "التزم تسلم".. وطالب باتباع الإرشادات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,337

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء بمنازلهم، واتباع الإرشادات والتعليمات؛ للوقاية من فيروس "كورونا".

وسخّرت المديرية حسابها الرسمي على "تويتر" للتوعية بأهمية البقاء في المنزل، حيث غيّرت اسم حسابها الرسمي إلى "التزم تسلم".

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