"إمارة المدينة المنوّرة" تعزّز الإجراءات الوقائية بالمسح المخبري لمنسوبيها

جولات مختلفة للشؤون الصحية بالمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية لتوعية المواطنين

ضمن خطة ‎إمارة منطقة المدينة المنوّرة لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، تعمل وحدة متابعة الجائحة بالشؤون الإدارية والمالية بالإمارة، على جدولة مواعيد إجراء المسوحات المخبرية لفيروس ‎كورونا المستجد لمنسوبي الإمارة بهدف الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم بالتنسيق مع ‎صحة المدينة.

وفي سياق متصل تقوم صحة المدينة المنوّرة ممثلة ‏بفرق التوعية الصحية بالجولات المختلفة في المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي لتقديم الخدمات والتوعية للمواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.