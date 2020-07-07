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"إمارة المدينة المنوّرة" تعزّز الإجراءات الوقائية بالمسح المخبري لمنسوبيها

جولات مختلفة للشؤون الصحية بالمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية لتوعية المواطنين

ضمن خطة ‎إمارة منطقة المدينة المنوّرة لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، تعمل وحدة متابعة الجائحة بالشؤون الإدارية والمالية بالإمارة، على جدولة مواعيد إجراء المسوحات المخبرية لفيروس ‎كورونا المستجد لمنسوبي الإمارة بهدف الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم بالتنسيق مع ‎صحة المدينة.

وفي سياق متصل تقوم صحة المدينة المنوّرة ممثلة ‏بفرق التوعية الصحية بالجولات المختلفة في المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي لتقديم الخدمات والتوعية للمواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

إمارة منطقة المدينة المنوّرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إمارة المدينة المنوّرة" تعزّز الإجراءات الوقائية بالمسح المخبري لمنسوبيها
سبق

ضمن خطة ‎إمارة منطقة المدينة المنوّرة لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، تعمل وحدة متابعة الجائحة بالشؤون الإدارية والمالية بالإمارة، على جدولة مواعيد إجراء المسوحات المخبرية لفيروس ‎كورونا المستجد لمنسوبي الإمارة بهدف الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم بالتنسيق مع ‎صحة المدينة.

وفي سياق متصل تقوم صحة المدينة المنوّرة ممثلة ‏بفرق التوعية الصحية بالجولات المختلفة في المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي لتقديم الخدمات والتوعية للمواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
01:38 PM

"إمارة المدينة المنوّرة" تعزّز الإجراءات الوقائية بالمسح المخبري لمنسوبيها

جولات مختلفة للشؤون الصحية بالمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية لتوعية المواطنين

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
0
791

ضمن خطة ‎إمارة منطقة المدينة المنوّرة لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، تعمل وحدة متابعة الجائحة بالشؤون الإدارية والمالية بالإمارة، على جدولة مواعيد إجراء المسوحات المخبرية لفيروس ‎كورونا المستجد لمنسوبي الإمارة بهدف الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم بالتنسيق مع ‎صحة المدينة.

وفي سياق متصل تقوم صحة المدينة المنوّرة ممثلة ‏بفرق التوعية الصحية بالجولات المختلفة في المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي لتقديم الخدمات والتوعية للمواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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