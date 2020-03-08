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باحث "فيروسات": أجهزة الصراف الآلي قد تنقل "كورونا"... لا تلمسوا الوجه

أكد أنها قد تكون ملوثة بالعدوى لاستخدام هذه الأجهزة من قِبل شخص مُصاب

شدد باحث في علم "الفيروسات" والأمراض المعدية، على ضرورة الحرص على عدم لمس الوجه وغسل اليدين جيدًا باستمرار بعد استخدام أجهزة الصراف الآلي احترازًا حتى لا يتم انتقال عدوى فيروس كورونا، والذي فتك وأصاب الآلاف حول العالم، مشيرًا إلى أنها قد تكون ملوثة بالفيروس بسبب استخدام هذه الأجهزة من قِبل شخص مصاب.

وتفصيلاً؛ قال الباحث في علم الفيروسات والأمراض المعدية نبيل علي الزهراني لـ"سبق"، إن أجهزة الصراف الآلي بكل تأكيد ستزيد احتمالية انتقال الفيروس لكن لا يمكن الجزم بذلك، مستطردًا؛ ولكن احترازًا من خطر انتقال عدوى "الفيروس" يجب اتباع تعليمات الوقاية لمنع الإصابة به.

وبيّن أن مقابض الأبواب غالبًا ما تكون هي السبب الرئيس في نقل الفيروسات التنفسية لذلك يجب الحذر.

‏وتابع "الزهراني": أفضل إجراء لمقاومة الفيروس هو غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا لكن إن لم يتوفر ذلك فيجب استخدام معقم تكون نسبة الكحول فيه على الأقل ٦٠ ٪ أيضًا يعد إجراءً وقائيًا بجانب تغطية الفم والأنف عند العطاس مع ضرورة الإفصاح عن وجودك في أماكن موبوءة.

وقال: أوصت وزارة الصحة بأنه إذا ما شعرت بأعراض كورونا فابق في المنزل واتصل على ٩٣٧ لكيلا تنقل العدوى لغيرك.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت أن الأموال النقدية يمكنها نشر فيروس كورونا، مطالبة الجميع بضرورة غسل اليدين بشكل جيد جدًا بعد ملامسة أي عملة نقدية.

وقالت متحدث باسم المنظمة العالمية: الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرّر، ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم، عندما يكون ذلك ممكنًا، للحد من مخاطر انتقال العدوى.

وبيّنت المنظمة أن الفيروس يمكنه أن يبقى أيامًا عدة على سطح العملة الورقية، وينتقل من شخص إلى آخر عبر تداولها في الأسواق والمستشفيات والمطاعم والبنوك وكل موقع تستخدم فيه الأوراق النقدية.

وكانت الصين في منتصف فبراير قد طالبت البنوك الصينية بضرورة تعقيم الأوراق النقدية قبل تداولها في الأسواق ضمن مجهوداتها في محاولة السيطرة على الفيروس.

فيروس كورونا الجديد أجهزة الصرافات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحث "فيروسات": أجهزة الصراف الآلي قد تنقل "كورونا"... لا تلمسوا الوجه
سبق

شدد باحث في علم "الفيروسات" والأمراض المعدية، على ضرورة الحرص على عدم لمس الوجه وغسل اليدين جيدًا باستمرار بعد استخدام أجهزة الصراف الآلي احترازًا حتى لا يتم انتقال عدوى فيروس كورونا، والذي فتك وأصاب الآلاف حول العالم، مشيرًا إلى أنها قد تكون ملوثة بالفيروس بسبب استخدام هذه الأجهزة من قِبل شخص مصاب.

وتفصيلاً؛ قال الباحث في علم الفيروسات والأمراض المعدية نبيل علي الزهراني لـ"سبق"، إن أجهزة الصراف الآلي بكل تأكيد ستزيد احتمالية انتقال الفيروس لكن لا يمكن الجزم بذلك، مستطردًا؛ ولكن احترازًا من خطر انتقال عدوى "الفيروس" يجب اتباع تعليمات الوقاية لمنع الإصابة به.

وبيّن أن مقابض الأبواب غالبًا ما تكون هي السبب الرئيس في نقل الفيروسات التنفسية لذلك يجب الحذر.

‏وتابع "الزهراني": أفضل إجراء لمقاومة الفيروس هو غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا لكن إن لم يتوفر ذلك فيجب استخدام معقم تكون نسبة الكحول فيه على الأقل ٦٠ ٪ أيضًا يعد إجراءً وقائيًا بجانب تغطية الفم والأنف عند العطاس مع ضرورة الإفصاح عن وجودك في أماكن موبوءة.

وقال: أوصت وزارة الصحة بأنه إذا ما شعرت بأعراض كورونا فابق في المنزل واتصل على ٩٣٧ لكيلا تنقل العدوى لغيرك.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت أن الأموال النقدية يمكنها نشر فيروس كورونا، مطالبة الجميع بضرورة غسل اليدين بشكل جيد جدًا بعد ملامسة أي عملة نقدية.

وقالت متحدث باسم المنظمة العالمية: الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرّر، ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم، عندما يكون ذلك ممكنًا، للحد من مخاطر انتقال العدوى.

وبيّنت المنظمة أن الفيروس يمكنه أن يبقى أيامًا عدة على سطح العملة الورقية، وينتقل من شخص إلى آخر عبر تداولها في الأسواق والمستشفيات والمطاعم والبنوك وكل موقع تستخدم فيه الأوراق النقدية.

وكانت الصين في منتصف فبراير قد طالبت البنوك الصينية بضرورة تعقيم الأوراق النقدية قبل تداولها في الأسواق ضمن مجهوداتها في محاولة السيطرة على الفيروس.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:15 AM

باحث "فيروسات": أجهزة الصراف الآلي قد تنقل "كورونا"... لا تلمسوا الوجه

أكد أنها قد تكون ملوثة بالعدوى لاستخدام هذه الأجهزة من قِبل شخص مُصاب

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قاسم الخبراني - الرياض
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شدد باحث في علم "الفيروسات" والأمراض المعدية، على ضرورة الحرص على عدم لمس الوجه وغسل اليدين جيدًا باستمرار بعد استخدام أجهزة الصراف الآلي احترازًا حتى لا يتم انتقال عدوى فيروس كورونا، والذي فتك وأصاب الآلاف حول العالم، مشيرًا إلى أنها قد تكون ملوثة بالفيروس بسبب استخدام هذه الأجهزة من قِبل شخص مصاب.

وتفصيلاً؛ قال الباحث في علم الفيروسات والأمراض المعدية نبيل علي الزهراني لـ"سبق"، إن أجهزة الصراف الآلي بكل تأكيد ستزيد احتمالية انتقال الفيروس لكن لا يمكن الجزم بذلك، مستطردًا؛ ولكن احترازًا من خطر انتقال عدوى "الفيروس" يجب اتباع تعليمات الوقاية لمنع الإصابة به.

وبيّن أن مقابض الأبواب غالبًا ما تكون هي السبب الرئيس في نقل الفيروسات التنفسية لذلك يجب الحذر.

‏وتابع "الزهراني": أفضل إجراء لمقاومة الفيروس هو غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا لكن إن لم يتوفر ذلك فيجب استخدام معقم تكون نسبة الكحول فيه على الأقل ٦٠ ٪ أيضًا يعد إجراءً وقائيًا بجانب تغطية الفم والأنف عند العطاس مع ضرورة الإفصاح عن وجودك في أماكن موبوءة.

وقال: أوصت وزارة الصحة بأنه إذا ما شعرت بأعراض كورونا فابق في المنزل واتصل على ٩٣٧ لكيلا تنقل العدوى لغيرك.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت أن الأموال النقدية يمكنها نشر فيروس كورونا، مطالبة الجميع بضرورة غسل اليدين بشكل جيد جدًا بعد ملامسة أي عملة نقدية.

وقالت متحدث باسم المنظمة العالمية: الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرّر، ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم، عندما يكون ذلك ممكنًا، للحد من مخاطر انتقال العدوى.

وبيّنت المنظمة أن الفيروس يمكنه أن يبقى أيامًا عدة على سطح العملة الورقية، وينتقل من شخص إلى آخر عبر تداولها في الأسواق والمستشفيات والمطاعم والبنوك وكل موقع تستخدم فيه الأوراق النقدية.

وكانت الصين في منتصف فبراير قد طالبت البنوك الصينية بضرورة تعقيم الأوراق النقدية قبل تداولها في الأسواق ضمن مجهوداتها في محاولة السيطرة على الفيروس.

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