أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.
رسميًا.. الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
"بومبيو" يؤكد: خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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رسميًا.. الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-14
14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
04:25 PM
رسميًا.. الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
"بومبيو" يؤكد: خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.
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