أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.

رسميًا.. الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-14 أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442 04:25 PM

رسميًا.. الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "بومبيو" يؤكد: خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين





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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.