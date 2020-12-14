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رسميًا.. الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

"بومبيو" يؤكد: خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

الرئيسية/ أخبار العالم

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رسميًا.. الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
04:25 PM

رسميًا.. الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

"بومبيو" يؤكد: خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن واشنطن رفعت اسم السودان رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا أن تلك خطوة نحو تعاون أكبر بين البلدين.

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