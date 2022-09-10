"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 9 مساء

دعا الجميع إلى عدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، خاصة بالمرتفعات الجبلية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأشارت إلى ما يصاحب هذه التقلبات من تأثيرات تتضمن تساقط للبرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين، مع شبه انعدام في الرؤية والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع، التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني .

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.