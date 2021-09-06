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"السديس" يدشِّن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمَيْن للمصحف الشريف

أكد أنه يمثل بداية للعديد من الأعمال المباركة المماثلة التي تأتي بدعم القيادة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف، وذلك بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله عواد الجهني، بالاستديو الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

‏وتفصيلاً، قال الشيخ "السديس" : جديرًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التفرد بمثل هذه الأعمال المباركة التي من شأنها نفع عامة المسلمين والاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر الرسالة العلمية والتوعوية والإرشادية للحرمين الشريفين.

وأكد ‏أن هذا المشروع ما هو إلا بداية إلى العديد من الأعمال المباركة المماثلة له، والتي تأتي بدعم ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

يُذكر أن الرئيس العام دشن استديو الحرمين الشريفين، ليكون نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسرًا من التواصل والتعاون.

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"السديس" يدشِّن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمَيْن للمصحف الشريف
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف، وذلك بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله عواد الجهني، بالاستديو الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

‏وتفصيلاً، قال الشيخ "السديس" : جديرًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التفرد بمثل هذه الأعمال المباركة التي من شأنها نفع عامة المسلمين والاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر الرسالة العلمية والتوعوية والإرشادية للحرمين الشريفين.

وأكد ‏أن هذا المشروع ما هو إلا بداية إلى العديد من الأعمال المباركة المماثلة له، والتي تأتي بدعم ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

يُذكر أن الرئيس العام دشن استديو الحرمين الشريفين، ليكون نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسرًا من التواصل والتعاون.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
01:44 AM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:16 AM

"السديس" يدشِّن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمَيْن للمصحف الشريف

أكد أنه يمثل بداية للعديد من الأعمال المباركة المماثلة التي تأتي بدعم القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف، وذلك بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله عواد الجهني، بالاستديو الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

‏وتفصيلاً، قال الشيخ "السديس" : جديرًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التفرد بمثل هذه الأعمال المباركة التي من شأنها نفع عامة المسلمين والاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر الرسالة العلمية والتوعوية والإرشادية للحرمين الشريفين.

وأكد ‏أن هذا المشروع ما هو إلا بداية إلى العديد من الأعمال المباركة المماثلة له، والتي تأتي بدعم ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

يُذكر أن الرئيس العام دشن استديو الحرمين الشريفين، ليكون نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسرًا من التواصل والتعاون.

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