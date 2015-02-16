النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفقًا لـ14 معيارًا.. "الطيران المدني" تصدر تقريرًا عن أداء المطارات المحلية والدولية

مطارات "محمد بن عبدالعزيز" و"الجوف" و"الملك سعود" بالباحة حصدت مراكز متقدمة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية لشهر يناير 2022م، وفقًا لـ 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، وذلك تطبيقًا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال كل من: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الجوف الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة؛ مراكز المقدمة في التقرير.

واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء القطاع الذي ينقسم إلى ثلاث فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها على ستة ملايين مسافر سنويًا، وحصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82 %، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73 %، وحل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثًا بنسبة التزام بلغت 64 %، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض رابعًا بنسبة التزام وصلت إلى 64 %.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن ستة ملايين مسافر سنويًا، حصل مطار الجوف على المركز الأول بنسبة التزام 100 % ومتفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100 %، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات إلى 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

الطيران المدني المطارات المطارات الداخلية،المطارات الدولية المسافرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفقًا لـ14 معيارًا.. "الطيران المدني" تصدر تقريرًا عن أداء المطارات المحلية والدولية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية لشهر يناير 2022م، وفقًا لـ 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، وذلك تطبيقًا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال كل من: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الجوف الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة؛ مراكز المقدمة في التقرير.

واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء القطاع الذي ينقسم إلى ثلاث فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها على ستة ملايين مسافر سنويًا، وحصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82 %، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73 %، وحل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثًا بنسبة التزام بلغت 64 %، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض رابعًا بنسبة التزام وصلت إلى 64 %.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن ستة ملايين مسافر سنويًا، حصل مطار الجوف على المركز الأول بنسبة التزام 100 % ومتفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100 %، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات إلى 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
12:03 AM

وفقًا لـ14 معيارًا.. "الطيران المدني" تصدر تقريرًا عن أداء المطارات المحلية والدولية

مطارات "محمد بن عبدالعزيز" و"الجوف" و"الملك سعود" بالباحة حصدت مراكز متقدمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
306

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية لشهر يناير 2022م، وفقًا لـ 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، وذلك تطبيقًا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال كل من: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الجوف الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة؛ مراكز المقدمة في التقرير.

واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء القطاع الذي ينقسم إلى ثلاث فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها على ستة ملايين مسافر سنويًا، وحصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82 %، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73 %، وحل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثًا بنسبة التزام بلغت 64 %، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض رابعًا بنسبة التزام وصلت إلى 64 %.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن ستة ملايين مسافر سنويًا، حصل مطار الجوف على المركز الأول بنسبة التزام 100 % ومتفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100 %، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات إلى 14 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,985
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,157
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة