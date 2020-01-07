مشاركو السعودية يبدعون بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
تأهُّل 7 مشاركين فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"
أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس الأول الأحد تأهل 7 مشاركين في فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"، جميعهم من السعودية. وأشارت اللجنة إلى أن منقيات المتأهلين سوف تعرض على المنصة اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 5/ 1441.
وجاءت أسماء المشاركين المتأهلين - وجميعهم من السعودية – كالآتي: أحمد فهد عبدالله الشريع، عبدالله عبدالعزيز علي السلطان، زايد عاصي عبيد الشمري، فهد غازي عسير المطيري، يزيد عايض ظبيه القحطاني، ناصر علي عبيد العجمي، بندر شامان سمسيليل المطيري.
مشاركو السعودية يبدعون بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
نافل السبيعيسبق2020-01-07
أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس الأول الأحد تأهل 7 مشاركين في فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"، جميعهم من السعودية. وأشارت اللجنة إلى أن منقيات المتأهلين سوف تعرض على المنصة اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 5/ 1441.
وجاءت أسماء المشاركين المتأهلين - وجميعهم من السعودية – كالآتي: أحمد فهد عبدالله الشريع، عبدالله عبدالعزيز علي السلطان، زايد عاصي عبيد الشمري، فهد غازي عسير المطيري، يزيد عايض ظبيه القحطاني، ناصر علي عبيد العجمي، بندر شامان سمسيليل المطيري.
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:26 AM
مشاركو السعودية يبدعون بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
تأهُّل 7 مشاركين فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"
أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس الأول الأحد تأهل 7 مشاركين في فئة "جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر"، جميعهم من السعودية. وأشارت اللجنة إلى أن منقيات المتأهلين سوف تعرض على المنصة اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 5/ 1441.
وجاءت أسماء المشاركين المتأهلين - وجميعهم من السعودية – كالآتي: أحمد فهد عبدالله الشريع، عبدالله عبدالعزيز علي السلطان، زايد عاصي عبيد الشمري، فهد غازي عسير المطيري، يزيد عايض ظبيه القحطاني، ناصر علي عبيد العجمي، بندر شامان سمسيليل المطيري.