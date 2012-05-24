خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني

استعرضا العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.

وتضمن الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.