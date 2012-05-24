النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني

استعرضا العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.

وتضمن الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.

وتضمن الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
04:49 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأفغاني

استعرضا العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
0
282

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبر فيه عن تهنئته بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، معربًا عن تمنياته بأن تحقق جمهورية أفغانستان المزيد من الأمن والاستقرار.

وتضمن الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,014
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,694
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,515
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,269

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة