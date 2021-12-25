حصد عدد من متدربي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة مراكز متقدمة على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة شركة هواوي السنوية على مستوى الشرق الأوسط؛ ممثلين المؤسسة العامة للتدريب التقني في هذا الإنجاز الذي يحسب للمملكة وتحقيقها المراكز المتقدمة في المجال التقني.
وتفصيلاً، قدم عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي تهنئته لأبنائه المتدربين الذين واصلوا جدهم واجتهادهم وتحقيق طموحاتهم في وضع بصماتهم في مثل هذه المراكز المتقدمة.
وجرى تكريم المتدربين الذين مثلوا المملكة في هذه المسابقة من الفريق المشارك وهما: عامر صلاح الحربي، وغنيم علي الغامدي؛ وذلك بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، ومدير مركز التدرب الإلكتروني المهندس عبدالله الجبلي، ومدرب الفريق المشارك في المسابقة المهندس حامد الشيخ.
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"متدربو اتصالات جدة" يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة "هواوي" بالشرق الأوسط
عميد الكلية كرّم الفريق المشارك الذي حقق إنجازاً يحسب للمملكة في المجال التقني
حصد عدد من متدربي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة مراكز متقدمة على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة شركة هواوي السنوية على مستوى الشرق الأوسط؛ ممثلين المؤسسة العامة للتدريب التقني في هذا الإنجاز الذي يحسب للمملكة وتحقيقها المراكز المتقدمة في المجال التقني.
وتفصيلاً، قدم عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي تهنئته لأبنائه المتدربين الذين واصلوا جدهم واجتهادهم وتحقيق طموحاتهم في وضع بصماتهم في مثل هذه المراكز المتقدمة.
وجرى تكريم المتدربين الذين مثلوا المملكة في هذه المسابقة من الفريق المشارك وهما: عامر صلاح الحربي، وغنيم علي الغامدي؛ وذلك بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، ومدير مركز التدرب الإلكتروني المهندس عبدالله الجبلي، ومدرب الفريق المشارك في المسابقة المهندس حامد الشيخ.
حصد عدد من متدربي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة مراكز متقدمة على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة شركة هواوي السنوية على مستوى الشرق الأوسط؛ ممثلين المؤسسة العامة للتدريب التقني في هذا الإنجاز الذي يحسب للمملكة وتحقيقها المراكز المتقدمة في المجال التقني.
"متدربو اتصالات جدة" يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة "هواوي" بالشرق الأوسط
عميد الكلية كرّم الفريق المشارك الذي حقق إنجازاً يحسب للمملكة في المجال التقني
حصد عدد من متدربي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة مراكز متقدمة على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة شركة هواوي السنوية على مستوى الشرق الأوسط؛ ممثلين المؤسسة العامة للتدريب التقني في هذا الإنجاز الذي يحسب للمملكة وتحقيقها المراكز المتقدمة في المجال التقني.
وتفصيلاً، قدم عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي تهنئته لأبنائه المتدربين الذين واصلوا جدهم واجتهادهم وتحقيق طموحاتهم في وضع بصماتهم في مثل هذه المراكز المتقدمة.
وجرى تكريم المتدربين الذين مثلوا المملكة في هذه المسابقة من الفريق المشارك وهما: عامر صلاح الحربي، وغنيم علي الغامدي؛ وذلك بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، ومدير مركز التدرب الإلكتروني المهندس عبدالله الجبلي، ومدرب الفريق المشارك في المسابقة المهندس حامد الشيخ.