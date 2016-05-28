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مستشفى بجازان ينقذ شابًا أصيب بتمدد ضخم في الشريان

دون استخدام أدوات جراحية وعن طريق التقنيات الحديثة

أنقذ فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان شابًا تعرض لجرح نافذ مع تمدد ضخم بالشريان تحت الترقوة دون استخدام أدوات جراحية عن طريق تقنيات جراحات الأوعية الدموية الهجينة الحديثة.

وتفصيلاً، فقد أجرى قسم جراحة الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان عملية جراحية طارئة لشاب مصاب بجرح نافذ، مع تمدد ضخم بالشريان تحت الترقوة، وتكون ناصور شرياني وريدي، بالإضافة إلى تجمع صديدي حول الكتلة الوعائية العصبية المغذية للطرف العلوي المصاب؛ حيث تقرر بعد تشخيص الحالة إجراء تدخل جراحي طارئ؛ نظرًا لتطور الحالة بالضغط الناشئ نتيجة التمدد الشرياني وانتشار الصديد حول الكتلة الوعائية العصبية.

وتم استخدام إحدى تقنيات جراحات الأوعية الدموية الهجينة الحديثة لإيقاف حالة النزيف الوعائي الداخلي دون استخدام أدوات جراحية. كما تم ترميم الأوعية الدموية المصابة باستخدام الوريد الصافن بالساق، مع إعادة التروية للأعضاء الحيوية، وإزالة التجمع الصديدي. وبحمد الله وغادر الشاب المستشفى بعد برنامج تأهيل ونقاهة خلال فترة تنويم لمدة خمسة أيام.

مستشفى الملك فهد المركزي بجازان صحة جازان مستشفى الملك فهد المركزي وزارة الصحة جازان

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مستشفى بجازان ينقذ شابًا أصيب بتمدد ضخم في الشريان
سبق

أنقذ فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان شابًا تعرض لجرح نافذ مع تمدد ضخم بالشريان تحت الترقوة دون استخدام أدوات جراحية عن طريق تقنيات جراحات الأوعية الدموية الهجينة الحديثة.

وتفصيلاً، فقد أجرى قسم جراحة الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان عملية جراحية طارئة لشاب مصاب بجرح نافذ، مع تمدد ضخم بالشريان تحت الترقوة، وتكون ناصور شرياني وريدي، بالإضافة إلى تجمع صديدي حول الكتلة الوعائية العصبية المغذية للطرف العلوي المصاب؛ حيث تقرر بعد تشخيص الحالة إجراء تدخل جراحي طارئ؛ نظرًا لتطور الحالة بالضغط الناشئ نتيجة التمدد الشرياني وانتشار الصديد حول الكتلة الوعائية العصبية.

وتم استخدام إحدى تقنيات جراحات الأوعية الدموية الهجينة الحديثة لإيقاف حالة النزيف الوعائي الداخلي دون استخدام أدوات جراحية. كما تم ترميم الأوعية الدموية المصابة باستخدام الوريد الصافن بالساق، مع إعادة التروية للأعضاء الحيوية، وإزالة التجمع الصديدي. وبحمد الله وغادر الشاب المستشفى بعد برنامج تأهيل ونقاهة خلال فترة تنويم لمدة خمسة أيام.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
09:58 PM

مستشفى بجازان ينقذ شابًا أصيب بتمدد ضخم في الشريان

دون استخدام أدوات جراحية وعن طريق التقنيات الحديثة

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قاسم الخبراني - جازان
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أنقذ فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان شابًا تعرض لجرح نافذ مع تمدد ضخم بالشريان تحت الترقوة دون استخدام أدوات جراحية عن طريق تقنيات جراحات الأوعية الدموية الهجينة الحديثة.

وتفصيلاً، فقد أجرى قسم جراحة الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان عملية جراحية طارئة لشاب مصاب بجرح نافذ، مع تمدد ضخم بالشريان تحت الترقوة، وتكون ناصور شرياني وريدي، بالإضافة إلى تجمع صديدي حول الكتلة الوعائية العصبية المغذية للطرف العلوي المصاب؛ حيث تقرر بعد تشخيص الحالة إجراء تدخل جراحي طارئ؛ نظرًا لتطور الحالة بالضغط الناشئ نتيجة التمدد الشرياني وانتشار الصديد حول الكتلة الوعائية العصبية.

وتم استخدام إحدى تقنيات جراحات الأوعية الدموية الهجينة الحديثة لإيقاف حالة النزيف الوعائي الداخلي دون استخدام أدوات جراحية. كما تم ترميم الأوعية الدموية المصابة باستخدام الوريد الصافن بالساق، مع إعادة التروية للأعضاء الحيوية، وإزالة التجمع الصديدي. وبحمد الله وغادر الشاب المستشفى بعد برنامج تأهيل ونقاهة خلال فترة تنويم لمدة خمسة أيام.

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