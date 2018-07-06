تفكيك عبوة ناسفة في طريق رئيس يربط تعز بعدن

فكّك خبراء متفجرات من الجيش اليمني عبوة ناسفة وُضعت قرب جسر على طريق هيجة العبد الاستراتيجي في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.
وقال ركن عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور تعز "العقيد عبدالحكيم الدربعي: "قوات اللواء المرابطة الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن عثر على عبوة ناسفة زرعت في سوق الاثنين أسفل نقيل هيجة العبد".
فكّك خبراء متفجرات من الجيش اليمني عبوة ناسفة وُضعت قرب جسر على طريق هيجة العبد الاستراتيجي في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.
وقال ركن عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور تعز "العقيد عبدالحكيم الدربعي: "قوات اللواء المرابطة الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن عثر على عبوة ناسفة زرعت في سوق الاثنين أسفل نقيل هيجة العبد".
فكّك خبراء متفجرات من الجيش اليمني عبوة ناسفة وُضعت قرب جسر على طريق هيجة العبد الاستراتيجي في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.
وقال ركن عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لمحور تعز "العقيد عبدالحكيم الدربعي: "قوات اللواء المرابطة الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن عثر على عبوة ناسفة زرعت في سوق الاثنين أسفل نقيل هيجة العبد".