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تفكيك عبوة ناسفة في طريق رئيس يربط تعز بعدن

فريق هندسي باللواء الرابع مشاة جبلي أبطل مفعولها

فكّك خبراء متفجرات من الجيش اليمني عبوة ناسفة وُضعت ‏قرب جسر على طريق هيجة ‏العبد الاستراتيجي ‏في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.

وقال ركن عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي التابع ‏لمحور تعز "العقيد عبدالحكيم الدربعي: "قوات ‏اللواء المرابطة الطريق الرابط بين مدينتي تعز ‏وعدن عثر على عبوة ناسفة زرعت ‏في سوق ‏الاثنين أسفل نقيل هيجة العبد".

وأضاف أن فريقًا هندسيًّا تابعًا للواء ‏عمل ‏على تفكيك العبوة وإبطال مفعولها.

وشرعت القوات في تنفيذ عمليات تحريات لمعرفة ‏العناصر التي تقف وراء زرع العبوة وسط ‏توقعات ‏بأن تكون الميليشيا من خططت لذلك، خاصة أنها ‏حاولت قطع الطريق أكثر من مرة ‏لكنها باءت ‏بالفشل.

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تفكيك عبوة ناسفة في طريق رئيس يربط تعز بعدن
سبق

فكّك خبراء متفجرات من الجيش اليمني عبوة ناسفة وُضعت ‏قرب جسر على طريق هيجة ‏العبد الاستراتيجي ‏في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.

وقال ركن عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي التابع ‏لمحور تعز "العقيد عبدالحكيم الدربعي: "قوات ‏اللواء المرابطة الطريق الرابط بين مدينتي تعز ‏وعدن عثر على عبوة ناسفة زرعت ‏في سوق ‏الاثنين أسفل نقيل هيجة العبد".

وأضاف أن فريقًا هندسيًّا تابعًا للواء ‏عمل ‏على تفكيك العبوة وإبطال مفعولها.

وشرعت القوات في تنفيذ عمليات تحريات لمعرفة ‏العناصر التي تقف وراء زرع العبوة وسط ‏توقعات ‏بأن تكون الميليشيا من خططت لذلك، خاصة أنها ‏حاولت قطع الطريق أكثر من مرة ‏لكنها باءت ‏بالفشل.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
05:06 PM

تفكيك عبوة ناسفة في طريق رئيس يربط تعز بعدن

فريق هندسي باللواء الرابع مشاة جبلي أبطل مفعولها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فكّك خبراء متفجرات من الجيش اليمني عبوة ناسفة وُضعت ‏قرب جسر على طريق هيجة ‏العبد الاستراتيجي ‏في محافظة لحج، والرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.

وقال ركن عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي التابع ‏لمحور تعز "العقيد عبدالحكيم الدربعي: "قوات ‏اللواء المرابطة الطريق الرابط بين مدينتي تعز ‏وعدن عثر على عبوة ناسفة زرعت ‏في سوق ‏الاثنين أسفل نقيل هيجة العبد".

وأضاف أن فريقًا هندسيًّا تابعًا للواء ‏عمل ‏على تفكيك العبوة وإبطال مفعولها.

وشرعت القوات في تنفيذ عمليات تحريات لمعرفة ‏العناصر التي تقف وراء زرع العبوة وسط ‏توقعات ‏بأن تكون الميليشيا من خططت لذلك، خاصة أنها ‏حاولت قطع الطريق أكثر من مرة ‏لكنها باءت ‏بالفشل.

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