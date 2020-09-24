وفق إجراءات صارمة.. سلطنة عمان تستأنف الرحلات الدولية أول أكتوبر

الطيران الداخلي يستعيد نشاطه في نفس التاريخ

أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية اليوم (الخميس)، أن السلطنة ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارًا من أول أكتوبر (تشرين الأول)، وفقًا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا المستجد.

وبينت وسائل إعلام رسمية أن الرحلات الداخلية بين العاصمة مسقط ومدينة صلالة ستستأنف أيضاً اعتباراً من ذات التاريخ، وفقاً لـ"رويترز".