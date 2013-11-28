العنف الأسري يحذّر من تصوير الأشخاص دون رغبتهم

حذّر مركز بلاغات العنف الأسري، من تصوير الأشخاص دون رغبة منهم، ونشر الصور على مواقع التواصل.

وأكّد المركز أن ذلك يعد أحد أنواع العنف والتنمر الإلكتروني، وشكلاً من أشكال الإساءة النفسية التي نصّ عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.

وأشار المركز إلى أن خصوصية الآخرين ليست مزحة، وهي حق لهم أوجبه النظام.