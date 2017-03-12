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شرطة نجران تطيح بمواطن ينتج وينشر مواد إعلامية تخالف تعاليم الدين

ضبط بحوزته عملات مزيفة وأسلحة غير مرخصة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بتوفيق الله - من القبض على مواطن في العقد السابع من العمر بعد توفر الأدلة على قيامه بإنتاج ونشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية.

وتم ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة من فئة (10) دنانير كويتية، ومبلغ تجاوز المليون ونصف المليون ريال من فئة 500 ريال يشتبه أنها مزيفة، ومكبس حراري، وأجهزة حاسب آلي، وعدد أربعة أسلحة غير مرخصة، و216 طلقة حية، بالإضافة إلى مادة الحشيش المخدرةK وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة نجران تطيح بمواطن ينتج وينشر مواد إعلامية تخالف تعاليم الدين
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بتوفيق الله - من القبض على مواطن في العقد السابع من العمر بعد توفر الأدلة على قيامه بإنتاج ونشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية.

وتم ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة من فئة (10) دنانير كويتية، ومبلغ تجاوز المليون ونصف المليون ريال من فئة 500 ريال يشتبه أنها مزيفة، ومكبس حراري، وأجهزة حاسب آلي، وعدد أربعة أسلحة غير مرخصة، و216 طلقة حية، بالإضافة إلى مادة الحشيش المخدرةK وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:33 PM

شرطة نجران تطيح بمواطن ينتج وينشر مواد إعلامية تخالف تعاليم الدين

ضبط بحوزته عملات مزيفة وأسلحة غير مرخصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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6,549

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بتوفيق الله - من القبض على مواطن في العقد السابع من العمر بعد توفر الأدلة على قيامه بإنتاج ونشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية.

وتم ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة من فئة (10) دنانير كويتية، ومبلغ تجاوز المليون ونصف المليون ريال من فئة 500 ريال يشتبه أنها مزيفة، ومكبس حراري، وأجهزة حاسب آلي، وعدد أربعة أسلحة غير مرخصة، و216 طلقة حية، بالإضافة إلى مادة الحشيش المخدرةK وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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