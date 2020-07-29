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"لولو هايبر ماركت" ترعى ندوة "السياحة الداخلية في السعودية أجمل"

رعت مجموعة "لولو هايبر ماركت" ندوة "السياحة الداخلية في السعودية أجمل" كراعٍ رئيس.

أُقيمت الندوة مساء اليوم عبر تطبيق زووم، وقدمها المحاضر السوداني معتز بابكر، ولخص فيها مفهوم السياحة وعوائقها في السابق، والتي تم تخطيها حاليًا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن السياحة الداخلية أصبحت مُتاحة للجميع بالإضافة إلى السياحة الوافدة، مضيفًا أن السياحة رافدٌ من الروافد القوية والمهمة للوطن.

كما تناول الحديث أساليب التخطيط للسياحة في المملكة، وعلاقة السياحة بالجغرافيا الاقتصادية، وأهم المناطق السياحية في المملكة والمعالم المهمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لولو هايبر ماركت" ترعى ندوة "السياحة الداخلية في السعودية أجمل"
سبق

رعت مجموعة "لولو هايبر ماركت" ندوة "السياحة الداخلية في السعودية أجمل" كراعٍ رئيس.

أُقيمت الندوة مساء اليوم عبر تطبيق زووم، وقدمها المحاضر السوداني معتز بابكر، ولخص فيها مفهوم السياحة وعوائقها في السابق، والتي تم تخطيها حاليًا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن السياحة الداخلية أصبحت مُتاحة للجميع بالإضافة إلى السياحة الوافدة، مضيفًا أن السياحة رافدٌ من الروافد القوية والمهمة للوطن.

كما تناول الحديث أساليب التخطيط للسياحة في المملكة، وعلاقة السياحة بالجغرافيا الاقتصادية، وأهم المناطق السياحية في المملكة والمعالم المهمة.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
09:44 PM

"لولو هايبر ماركت" ترعى ندوة "السياحة الداخلية في السعودية أجمل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعت مجموعة "لولو هايبر ماركت" ندوة "السياحة الداخلية في السعودية أجمل" كراعٍ رئيس.

أُقيمت الندوة مساء اليوم عبر تطبيق زووم، وقدمها المحاضر السوداني معتز بابكر، ولخص فيها مفهوم السياحة وعوائقها في السابق، والتي تم تخطيها حاليًا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن السياحة الداخلية أصبحت مُتاحة للجميع بالإضافة إلى السياحة الوافدة، مضيفًا أن السياحة رافدٌ من الروافد القوية والمهمة للوطن.

كما تناول الحديث أساليب التخطيط للسياحة في المملكة، وعلاقة السياحة بالجغرافيا الاقتصادية، وأهم المناطق السياحية في المملكة والمعالم المهمة.

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