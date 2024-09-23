رفع أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، أسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة؛ متمنيًا للمملكة وللشعب السعودي دوام التقدم والنجاح ومسيرة العطاء المتميزة بها منذ القِدَم. وأكد الشيخ "حسين باهميل" في تصريح لـ(سبق)، أن الجالية اليمنية تُكِنّ كل الحب والتقدير للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا، في مواقفها الكريمة تجاه الشعب اليمني وأبناء الجالية؛ لافتًا إلى أن هذه المناسبة تحل والمملكة في تقدم مستمر؛ سائلًا المولى العلي القدير أن يُديم على المملكة وشعبها كل النعم والخيرات. وقال: "سنظل واقفين بجانب الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، في الأفراح والشدائد، ونشاطرهم أفراحهم وأحزانهم، إيمانًا منا بالدور الكبير والمواقف الكريمة للمملكة تجاه اليمن والشعب اليمني منذ الأزل، وتجسيدًا لقيم الأخوّة والجوار والمصير المشترك. وأضاف "باهميل"، أن مسيرة التقدم والعطاء التي تخطوها المملكة بثبات على المستويين الدولي والإقليمي في ظل قيادتها الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فخر لنا كيمنيين ولكل عربي ومسلم؛ متمنيًا لها دوام التقدم في كل المجالات. وأوضح أن المملكة ستظل قوية وعصية أمام كل المؤامرات التي تحيكها وتُمَوّلها دولة إيران الإرهابية، وعبر أذرعها في المنطقة؛ مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكبح النفوذ الإيراني في المنطقة؛ كون أي تهديد لأمن المملكة يمثل تهديدًا للسلم الإقليمي والدولي. وأضاف باهميل أن كل المحاولات التي تقوم به دولة إيران الصفوية وأذرعها في المنطقة تجاه المملكة العربية السعودية والمنطقة، محل رفض واستنكار من الشعب اليمني؛ كون المملكة رافعة راية التوحيد وصاحبة السبق في مد يد الخير والعون لليمن والمنطقة والعالم.

"أمين الجالية اليمنية": المملكة ستظلّ قوية وعصيّة أمام كل المؤامرات عبدالحكيم شار سبق 2019-09-23 رفع أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، أسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة؛ متمنيًا للمملكة وللشعب السعودي دوام التقدم والنجاح ومسيرة العطاء المتميزة بها منذ القِدَم.

وأكد الشيخ "حسين باهميل" في تصريح لـ(سبق)، أن الجالية اليمنية تُكِنّ كل الحب والتقدير للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا، في مواقفها الكريمة تجاه الشعب اليمني وأبناء الجالية؛ لافتًا إلى أن هذه المناسبة تحل والمملكة في تقدم مستمر؛ سائلًا المولى العلي القدير أن يُديم على المملكة وشعبها كل النعم والخيرات.

وقال: "سنظل واقفين بجانب الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، في الأفراح والشدائد، ونشاطرهم أفراحهم وأحزانهم، إيمانًا منا بالدور الكبير والمواقف الكريمة للمملكة تجاه اليمن والشعب اليمني منذ الأزل، وتجسيدًا لقيم الأخوّة والجوار والمصير المشترك.

وأضاف "باهميل"، أن مسيرة التقدم والعطاء التي تخطوها المملكة بثبات على المستويين الدولي والإقليمي في ظل قيادتها الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فخر لنا كيمنيين ولكل عربي ومسلم؛ متمنيًا لها دوام التقدم في كل المجالات.

وأوضح أن المملكة ستظل قوية وعصية أمام كل المؤامرات التي تحيكها وتُمَوّلها دولة إيران الإرهابية، وعبر أذرعها في المنطقة؛ مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكبح النفوذ الإيراني في المنطقة؛ كون أي تهديد لأمن المملكة يمثل تهديدًا للسلم الإقليمي والدولي.

وأضاف باهميل أن كل المحاولات التي تقوم به دولة إيران الصفوية وأذرعها في المنطقة تجاه المملكة العربية السعودية والمنطقة، محل رفض واستنكار من الشعب اليمني؛ كون المملكة رافعة راية التوحيد وصاحبة السبق في مد يد الخير والعون لليمن والمنطقة والعالم.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 12:32 PM

"أمين الجالية اليمنية": المملكة ستظلّ قوية وعصيّة أمام كل المؤامرات "باهميل" هنّأ القيادة باليوم الوطني الـ89 ونوّه بدعمها للشعب اليمني





A A A





2 مشاركة

رفع أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل، أسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة؛ متمنيًا للمملكة وللشعب السعودي دوام التقدم والنجاح ومسيرة العطاء المتميزة بها منذ القِدَم.

وأكد الشيخ "حسين باهميل" في تصريح لـ(سبق)، أن الجالية اليمنية تُكِنّ كل الحب والتقدير للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا، في مواقفها الكريمة تجاه الشعب اليمني وأبناء الجالية؛ لافتًا إلى أن هذه المناسبة تحل والمملكة في تقدم مستمر؛ سائلًا المولى العلي القدير أن يُديم على المملكة وشعبها كل النعم والخيرات.

وقال: "سنظل واقفين بجانب الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، في الأفراح والشدائد، ونشاطرهم أفراحهم وأحزانهم، إيمانًا منا بالدور الكبير والمواقف الكريمة للمملكة تجاه اليمن والشعب اليمني منذ الأزل، وتجسيدًا لقيم الأخوّة والجوار والمصير المشترك.

وأضاف "باهميل"، أن مسيرة التقدم والعطاء التي تخطوها المملكة بثبات على المستويين الدولي والإقليمي في ظل قيادتها الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فخر لنا كيمنيين ولكل عربي ومسلم؛ متمنيًا لها دوام التقدم في كل المجالات.

وأوضح أن المملكة ستظل قوية وعصية أمام كل المؤامرات التي تحيكها وتُمَوّلها دولة إيران الإرهابية، وعبر أذرعها في المنطقة؛ مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكبح النفوذ الإيراني في المنطقة؛ كون أي تهديد لأمن المملكة يمثل تهديدًا للسلم الإقليمي والدولي.

وأضاف باهميل أن كل المحاولات التي تقوم به دولة إيران الصفوية وأذرعها في المنطقة تجاه المملكة العربية السعودية والمنطقة، محل رفض واستنكار من الشعب اليمني؛ كون المملكة رافعة راية التوحيد وصاحبة السبق في مد يد الخير والعون لليمن والمنطقة والعالم.