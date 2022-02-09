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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إعادة افتتاح منفذ الدّرة بعد إغلاقه مؤقتاً لأعمال الصيانة

سيقدّم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين ابتداءً من اليوم

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعادة افتتاح منفذ الدّرة في محافظة حقل بمنطقة تبوك، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ يوم الأحد 26 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن المنفذ سيبدأ بتقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م عند الساعة 12:00 ظهراً، بتوقيت السعودية.

وأضافت الهيئة أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة التي شهدها المنفذ خلال مرحلة الإغلاق أتمت 100% وذلك قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه، حيث جرت تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصلين من جميع الجهات العاملة فيه.

يُشار إلى أن الهيئة مع بدء إغلاق منفذ الدّرة دعت المسافرين القاصدين للمنفذ من الجانبين السعودي والأردني، إلى التوجه لمنفذ "حالة عمّار" بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث يُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من وإلى المملكة أو الراغبين في الاستيراد أو التصدير أو العبور.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منفذ الدرة محافظة حقل تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إعادة افتتاح منفذ الدّرة بعد إغلاقه مؤقتاً لأعمال الصيانة
سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعادة افتتاح منفذ الدّرة في محافظة حقل بمنطقة تبوك، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ يوم الأحد 26 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن المنفذ سيبدأ بتقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م عند الساعة 12:00 ظهراً، بتوقيت السعودية.

وأضافت الهيئة أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة التي شهدها المنفذ خلال مرحلة الإغلاق أتمت 100% وذلك قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه، حيث جرت تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصلين من جميع الجهات العاملة فيه.

يُشار إلى أن الهيئة مع بدء إغلاق منفذ الدّرة دعت المسافرين القاصدين للمنفذ من الجانبين السعودي والأردني، إلى التوجه لمنفذ "حالة عمّار" بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث يُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من وإلى المملكة أو الراغبين في الاستيراد أو التصدير أو العبور.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
09:32 AM

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إعادة افتتاح منفذ الدّرة بعد إغلاقه مؤقتاً لأعمال الصيانة

سيقدّم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين ابتداءً من اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إعادة افتتاح منفذ الدّرة في محافظة حقل بمنطقة تبوك، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ يوم الأحد 26 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة أن المنفذ سيبدأ بتقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م عند الساعة 12:00 ظهراً، بتوقيت السعودية.

وأضافت الهيئة أن نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة التي شهدها المنفذ خلال مرحلة الإغلاق أتمت 100% وذلك قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه، حيث جرت تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصلين من جميع الجهات العاملة فيه.

يُشار إلى أن الهيئة مع بدء إغلاق منفذ الدّرة دعت المسافرين القاصدين للمنفذ من الجانبين السعودي والأردني، إلى التوجه لمنفذ "حالة عمّار" بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث يُقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من وإلى المملكة أو الراغبين في الاستيراد أو التصدير أو العبور.

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